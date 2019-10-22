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Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı Gülper Özdemir'in ortaya çıkan fotoğrafı dikkat çekti; görenler tanıyamadı!

ATV ekranlarında rekor kıran Sen Anlat Karadeniz dizisinde Hazan karakterine hayat veren Gülper Özdemir, ortaya çıkan fotoğraflarıyla dikkat çekti. Diziye yeni bir soluk getiren Gülper Özdemir, oyunculuğundaki başarısı kadar güzelliğiyle de herkesi kendisine hayran bırakıyor. Estetiksiz haliyle dikkatleri üzerine çeken Gülper Özdemir, Sen Anlat Karadeniz sevenlerini meraklandırdı. 28 yaşındaki Sen Anlat Karadeniz oyuncusu hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Gülperi Özdemir'İn estetiksiz hali olduğu iddia edilen fotoğrafı görenler şoke oldu. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı Gülper Özdemir ve diğer ünlülerin estetiksiz halleri...

Giriş Tarihi: 22.10.2019 10:54
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Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı Gülper Özdemir'in ortaya çıkan fotoğrafı dikkat çekti; görenler tanıyamadı!

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Hazan karakteri ile geniş bir hayran kitleye ulaşan Gülper Özdemir'in estetiksiz hali olduğu iddia edilen fotoğraf ortalığı karıştırdı. 28 yaşındaki Gülper Özdemir, geçtiğimiz haftalarda Kraliyet Ailesi'nin reklam yüzü oldu. Kraliyet Ailesi'nin Londra'da gerçekleşen reklam filminde oynayan Özdemir, heyecanlı bir deneyim yaşadığını söyledi. Güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan Sen Anlat Karadeniz oyuncusu Gülper Özdemir'in estetiksiz halini görmeye hazır mısınız? İşte ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri...

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Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı Gülper Özdemir'in ortaya çıkan fotoğrafı dikkat çekti; görenler tanıyamadı!

EMİNA SANDAL

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Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı Gülper Özdemir'in ortaya çıkan fotoğrafı dikkat çekti; görenler tanıyamadı!

EMİNA SANDAL

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Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı Gülper Özdemir'in ortaya çıkan fotoğrafı dikkat çekti; görenler tanıyamadı!

SONGÜL KARLI

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Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı Gülper Özdemir'in ortaya çıkan fotoğrafı dikkat çekti; görenler tanıyamadı!

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