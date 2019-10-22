Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı Gülper Özdemir'in ortaya çıkan fotoğrafı dikkat çekti; görenler tanıyamadı!

ATV ekranlarında rekor kıran Sen Anlat Karadeniz dizisinde Hazan karakterine hayat veren Gülper Özdemir, ortaya çıkan fotoğraflarıyla dikkat çekti. Diziye yeni bir soluk getiren Gülper Özdemir, oyunculuğundaki başarısı kadar güzelliğiyle de herkesi kendisine hayran bırakıyor. Estetiksiz haliyle dikkatleri üzerine çeken Gülper Özdemir, Sen Anlat Karadeniz sevenlerini meraklandırdı. 28 yaşındaki Sen Anlat Karadeniz oyuncusu hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Gülperi Özdemir'İn estetiksiz hali olduğu iddia edilen fotoğrafı görenler şoke oldu. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı Gülper Özdemir ve diğer ünlülerin estetiksiz halleri...