Sen Anlat Karadeniz'in eski yıldızı Gözde Kansu bakın kaç yaşında çıktı

ATV'nin rekortmen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni sezonu ile tekrar başlamasının ardından eski oyuncusu Gözde Kansu gündeme geldi. Hastalığı nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalan Gözde Kansu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti. Hastalığından dolayı senaryoyu bile okuyamadığı bir dönem geçiren Gözde Kansu, Sen Anlat Karadeniz dizisinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Yeniden gündeme gelen Sen Anlat Karadeniz'in Eyşan'ı Gözde Kansu özel hayatıyla dikkat çekti.