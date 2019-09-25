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Sen Anlat Karadeniz'in eski yıldızı Gözde Kansu bakın kaç yaşında çıktı

ATV'nin rekortmen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni sezonu ile tekrar başlamasının ardından eski oyuncusu Gözde Kansu gündeme geldi. Hastalığı nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalan Gözde Kansu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti. Hastalığından dolayı senaryoyu bile okuyamadığı bir dönem geçiren Gözde Kansu, Sen Anlat Karadeniz dizisinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Yeniden gündeme gelen Sen Anlat Karadeniz'in Eyşan'ı Gözde Kansu özel hayatıyla dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 25.09.2019 17:52 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 17:57
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Sen Anlat Karadeniz'in eski yıldızı Gözde Kansu bakın kaç yaşında çıktı

Sen Anlat Karadeniz ATV ekranlarında izleyicisi ile yeniden buluştu, bir dönem Eyşan karakterine hayat veren Gözde Kansu gündeme geldi. Gözde Kansu'nun hastalık nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalması sonrası özel hayatı gündeme gelmişti. Sevenleri tarafından adeta mercek altına alınan Sen Anlat Karadeniz'in eski oyuncusu Gözde Kansu'nun yaşı merak konusu oldu. Peki Gözde Kansu kaç yaşında? İşte Gözde Kansu ve ünlülerin yaşları.

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Sen Anlat Karadeniz'in eski yıldızı Gözde Kansu bakın kaç yaşında çıktı

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

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Sen Anlat Karadeniz'in eski yıldızı Gözde Kansu bakın kaç yaşında çıktı

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963

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Sen Anlat Karadeniz'in eski yıldızı Gözde Kansu bakın kaç yaşında çıktı

SEREN SERENGİL

06 Nisan 1971

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Sen Anlat Karadeniz'in eski yıldızı Gözde Kansu bakın kaç yaşında çıktı

Engin Altan Düzyatan

26 Temmuz 1979 (39 yıl yaşında)

Neslişah Alkoçlar

2 Aralık 1988 (30 yıl yaşında)