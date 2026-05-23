Selin Türkmen'den dolgu itirafı: "Çenem uzayınca eritelim dedim"

Genç oyuncu Selin Türkmen, yaptırdığı estetik işlemlerle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, son dolgu işlemi sonrasında yaşadığı pişmanlığı ilk kez dile getirdi.

Ekranların sevilen genç yıldızlarından Selin Türkmen, son dönemde yaptırdığı estetik dokunuşlar ve sonrasında yaşadığı pişmanlıkla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Genelde ünlü isimlerin saklamayı tercih ettiği dolgu ve botoks gibi işlemleri açık yüreklilikle itiraf eden güzel oyuncu, çene dolgusunun dozunu kaçırınca aynaya bakamaz hale geldiğini ve radikal bir karar aldığını paylaştı.

"KİMSE FARK ETMEDİ LİNÇ YEMEDİM" İlk başlarda yaptırdığı müdahalenin son derece doğal durduğunu savunan genç oyuncu, süreci şu sözlerle anlattı: "Çene ucumda dolgu var. Bazıları estetikten sayıyor bazıları saymıyor. Karadut dizisinde yaptırdım, kimse fark etmedi, linç yemedim."

"ÇENEM UZAYINCA ERİTTİRDİM" Çene ucundaki gamzeden rahatsız olduğu için daha önce küçük bir dokunuş yaptırdığını ve bunun fark edilmediğini söyleyen Türkmen, sonraki süreçte dozajı artırınca işlerin sarpa sardığını belirtti.

Ünlü oyuncu, yaşadığı pişmanlığı ve ardından gelen dolgu erdirme sürecini samimiyetle özetledi: "0,50 ya da 0,75 yaptırdım. O çok belli oldu. Çenem biraz uzadı. Ben de beğenmedim, eritelim dedim. Belki daha küçük oranda yaptırsaydım daha iyi olabilirdi."