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Selin Demiratar iş insanı sevgilisi Mehmet Ali Çebi ile sessiz sedasız evlendi!
Uzun süredir ekranlarda yer almayan Selin Demiratar'ın sürpriz evliliği magazin gündemine bomba gibi düştü. Demiratar, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı sevgilisi Mehmet Ali Çebi ile gizlice nikah masasına oturdu. Çiftin Beykoz'da kıyılan nikahına koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı sayıda insan katıldı.
Giriş Tarihi: 29.06.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 17:56
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