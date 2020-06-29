29 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Selin Demiratar iş insanı sevgilisi Mehmet Ali Çebi ile sessiz sedasız evlendi!

Selin Demiratar iş insanı sevgilisi Mehmet Ali Çebi ile sessiz sedasız evlendi!

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Selin Demiratar'ın sürpriz evliliği magazin gündemine bomba gibi düştü. Demiratar, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı sevgilisi Mehmet Ali Çebi ile gizlice nikah masasına oturdu. Çiftin Beykoz'da kıyılan nikahına koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı sayıda insan katıldı.

Giriş Tarihi: 29.06.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 17:56
  • 1
  • 5
Selin Demiratar iş insanı sevgilisi Mehmet Ali Çebi ile sessiz sedasız evlendi!

Oyuncu Selin Demiratar, uzun süredir Mövenpick ve Le Meridien Etiler'in sahibi olan iş adamı Mehmet Ali Çebi ile aşk yaşıyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 5
Selin Demiratar iş insanı sevgilisi Mehmet Ali Çebi ile sessiz sedasız evlendi!

Günaydın'da yer alan habere göre; sevgililer, sürpriz yaparak evlendi. Çiftin nikahı Beykoz'da, iki aileden katılan kısıtlı sayıdaki davetli önünde kıyıldı.

  • 3
  • 5
Selin Demiratar iş insanı sevgilisi Mehmet Ali Çebi ile sessiz sedasız evlendi!

Damat Mehmet Ali Çebi, Trabzonlu iş insanı ve Mak-Yol İnşaat'ın sahibi olan Adnan Çebi'nin kardeşi. Çebi'nin daha önce yaptığı iki evlilikten iki çocuğu var.

  • 4
  • 5
Selin Demiratar iş insanı sevgilisi Mehmet Ali Çebi ile sessiz sedasız evlendi!

'Huzur Sokağı', 'Acı Hayat' gibi dizilerde oynayan Demiratar 37, Çebi ise 47 yaşında.

  • 5
  • 5
Selin Demiratar iş insanı sevgilisi Mehmet Ali Çebi ile sessiz sedasız evlendi!