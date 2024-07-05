Selena'nın yıldızı Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu hakkında şaşırtan gerçek! Aralarındaki yaş farkı...

atv ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, kariyerinin yanı sıra Sinem Kobal ile olan mutlu evliliğiyle de adından söz ettiriyor. 2016 yılında dünyaevine giren çiftin, Lalin ve Leyla adında iki kız çocuğu buluyor. Özel hayatını gözlerden uzak tutan çift, aralarındaki yaş farkıyla gündem oldu. İşte başta Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...