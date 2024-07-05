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Selena'nın yıldızı Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu hakkında şaşırtan gerçek! Aralarındaki yaş farkı...

atv ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, kariyerinin yanı sıra Sinem Kobal ile olan mutlu evliliğiyle de adından söz ettiriyor. 2016 yılında dünyaevine giren çiftin, Lalin ve Leyla adında iki kız çocuğu buluyor. Özel hayatını gözlerden uzak tutan çift, aralarındaki yaş farkıyla gündem oldu. İşte başta Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 10:13 Güncelleme: 05.07.2024 10:13
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Selena’nın yıldızı Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu hakkında şaşırtan gerçek! Aralarındaki yaş farkı...

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, magazin dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında yer alıyor...

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Selena’nın yıldızı Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu hakkında şaşırtan gerçek! Aralarındaki yaş farkı...

2016 yılında dünya evine giren ünlü çiftin, Lalin ve Leyla adlarında iki evladı oldu. Çocuklarını gözlerden uzak büyüten ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

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Selena’nın yıldızı Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu hakkında şaşırtan gerçek! Aralarındaki yaş farkı...

Kenan İmirzalıoğlu ve eşinin özel hayatları merak edilmeye devam ediliyorken bunlardan biri de Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal'ın arasındaki yaş farkı oldu.

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Selena’nın yıldızı Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu hakkında şaşırtan gerçek! Aralarındaki yaş farkı...

Peki Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal arasında kaç yaş var? İşte başta Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

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Selena’nın yıldızı Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu hakkında şaşırtan gerçek! Aralarındaki yaş farkı...

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973