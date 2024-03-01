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Haberler Galeri Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin son hali merak ediliyordu! 31 yaşındaki oyuncu bakın nasıl değişmiş...

Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin son hali merak ediliyordu! 31 yaşındaki oyuncu bakın nasıl değişmiş...

Sinem Kobal'ın başrolünde yer aldığı Selena dizisi, yayınlandığı dönemde büyük ilgi görmüştü. Tekrarlarıyla hala izlenen dizi, özellikle çocuk oyuncu kadrosuyla dikkat çekmişti. Bu isimlerden biri de Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci'ydi. Ancak, Demirci yıllar önce yurt dışına yerleşerek ekranlardan hem uzak bir yaşam sürmeye başlamıştı. 31 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye döndü. İşte 31 yaşındaki Cansu Demirci'nin şimdiki hali...

Giriş Tarihi: 01.03.2024 14:48 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 14:48
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Selena’nın Selin’i Cansu Demirci’nin son hali merak ediliyordu! 31 yaşındaki oyuncu bakın nasıl değişmiş...

Fantastik çocuk dizisi Selena, 2006-2009 yılları arasında yayınlanmış ve senaryosuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da uzun süre adından söz ettirmişti.

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Selena’nın Selin’i Cansu Demirci’nin son hali merak ediliyordu! 31 yaşındaki oyuncu bakın nasıl değişmiş...

Günümüzde de tekrarlarıyla izlenmeye devam eden Selena dizisi; Sinem Kobal, Gizem Güven, Gökhan Keser, Hakan Altıner, Ümit Erdim, Zuhal Topal, Serkan Şenalp ve Cansu Demirci gibi oyuncuları buluşturmuştu. Birbirinden genç ve yetenekli oyuncuların ilk kez ekran karşısına çıktığı dizi, özellikle çocuk izleyiciler tarafından sevilmişti.

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Selena’nın Selin’i Cansu Demirci’nin son hali merak ediliyordu! 31 yaşındaki oyuncu bakın nasıl değişmiş...

Yurt dışında eğitimini tamamlayan oyuncu yıllar sonra Türkiye'ye döndü.

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Selena’nın Selin’i Cansu Demirci’nin son hali merak ediliyordu! 31 yaşındaki oyuncu bakın nasıl değişmiş...

Şimdilerde 31 yaşında olan Demirci, son haliyle gündem oldu.

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Selena’nın Selin’i Cansu Demirci’nin son hali merak ediliyordu! 31 yaşındaki oyuncu bakın nasıl değişmiş...

İşte başta Cansu Demirci olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...