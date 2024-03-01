01 Mart 2024, Cuma
Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin son hali merak ediliyordu! 31 yaşındaki oyuncu bakın nasıl değişmiş...
Sinem Kobal'ın başrolünde yer aldığı Selena dizisi, yayınlandığı dönemde büyük ilgi görmüştü. Tekrarlarıyla hala izlenen dizi, özellikle çocuk oyuncu kadrosuyla dikkat çekmişti. Bu isimlerden biri de Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci'ydi. Ancak, Demirci yıllar önce yurt dışına yerleşerek ekranlardan hem uzak bir yaşam sürmeye başlamıştı. 31 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye döndü. İşte 31 yaşındaki Cansu Demirci'nin şimdiki hali...
Giriş Tarihi: 01.03.2024 14:48 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 14:48
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