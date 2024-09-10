10 Eylül 2024, Salı
Selena'nın Selin'i Cansu Demirci evlendi! Öldü sanılmıştı...
Başrollerini Sinem Kobal, Cansu Demirci, Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş'un paylaştığı ve 2000'li yılların unutulmaz yapımlarından biri olan "Selena" dizisi, büyük bir ilgiyle izlenmişti. Dizide Selin karakterini canlandıran Cansu Demirci hakkında bazı iddialar ortaya atılmıştı. Oyuncu evlilik haberiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Selena'nın Selin'i son hali...
Giriş Tarihi: 10.09.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 09:00