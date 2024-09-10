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Haberler Galeri Selena'nın Selin'i Cansu Demirci evlendi! Öldü sanılmıştı...

Selena'nın Selin'i Cansu Demirci evlendi! Öldü sanılmıştı...

Başrollerini Sinem Kobal, Cansu Demirci, Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş'un paylaştığı ve 2000'li yılların unutulmaz yapımlarından biri olan "Selena" dizisi, büyük bir ilgiyle izlenmişti. Dizide Selin karakterini canlandıran Cansu Demirci hakkında bazı iddialar ortaya atılmıştı. Oyuncu evlilik haberiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Selena'nın Selin'i son hali...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.09.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 09:00
Selena’nın Selin’i Cansu Demirci evlendi! Öldü sanılmıştı...

Selin, Leyla, Nazlı karakterlerinin maceralarını anlatan "Selena" dizisinde Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci'den uzun bir süredir haber alınamıyordu.

Selena’nın Selin’i Cansu Demirci evlendi! Öldü sanılmıştı...

Güzel oyuncu, dizinin bitmesinin ardından sırra kadem basmıştı.

Selena’nın Selin’i Cansu Demirci evlendi! Öldü sanılmıştı...

Uzun yıllardır Türkiye'de görünmeyen ve hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan Demirci'nin nerede olduğu, hayranları tarafından merakla takip ediliyordu.

Selena’nın Selin’i Cansu Demirci evlendi! Öldü sanılmıştı...

BÖYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ!

Demirci, Almanya'da lisansüstü eğitimini tamamlamış ve gözlerden uzak bir hayat sürmeye devam etmişti. Kendisi geçtiğimiz yıl uzun bir sürenin ardından Türkiye'ye gelmiş ve böyle görüntülenmişti

Selena’nın Selin’i Cansu Demirci evlendi! Öldü sanılmıştı...

GELİN OLDU

Bu belirsizliğin ardından, Cansu Demirci'den müjdeli bir haber geldi.