05 Nisan 2023, Çarşamba
Selena dizisinin Selin’i Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini gören şaştı kaldı
Yayınlandığı döneme damgasını vuran Selena dizisinin oyuncularından Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Selena'da canlandırdığı Selin karakteriyle hafızalara kazınan Demirci, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu. Güzel oyuncunun son halini gören şaştı kaldı. İşte Cansu Demirci'nin son hali...
Giriş Tarihi: 05.04.2023 15:16 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 15:24
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