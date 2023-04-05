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Haberler Galeri Selena dizisinin Selin’i Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini gören şaştı kaldı

Selena dizisinin Selin’i Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini gören şaştı kaldı

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Selena dizisinin oyuncularından Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Selena'da canlandırdığı Selin karakteriyle hafızalara kazınan Demirci, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu. Güzel oyuncunun son halini gören şaştı kaldı. İşte Cansu Demirci'nin son hali...

Giriş Tarihi: 05.04.2023 15:16 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 15:24
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Selena dizisinin Selin’i Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini gören şaştı kaldı

2006-2009 yılları arasında yayınlanan fantastik çocuk dizisi Selena, hem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla senelerce adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Selena dizisinin Selin’i Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini gören şaştı kaldı

Dönemin en çok izlenen yapımlarından olan dizi şimdi ise Selin karakterini canlandıran Cansu Demirci'nin son haliyle gündem oldu.

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Selena dizisinin Selin’i Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini gören şaştı kaldı

Cansu Demirci, yıllar sonra ortaya çıktı. Selena'nın ardından adeta sırra kadem basan Demirci'nin son hali ise sosyal medyayı ikiye böldü.

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Selena dizisinin Selin’i Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini gören şaştı kaldı

Bir kısım "Hiç değişmemiş" derken bir kısmı ünlü ismi tanıyamadıklarını dile getirdi. İşte başta Cansu Demirci olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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Selena dizisinin Selin’i Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini gören şaştı kaldı

Dadı - Gökçe Bilgebay