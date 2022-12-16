Selen Görgüzel sünnet derisinden sonra ayı kanıyla gündeme gelmişti… Görgüzel’den ortalığı karıştıracak sözler! “Kafasına masayı geçiririm”

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile 8 sene devam eden evliliğini geçen sene mart ayında tek celsede bitiren Selen Görgüzel, boşanma ardından sürekli gündeme geliyor. "Sünnet derisi ve ayı kanıyla güzelleşiyorum" açıklamalarıyla çok konuşulan Selen Görgüzel, son zamanların popüler tartışması 'Restoranda hesabı kim öder?' sorusuna öyle bir yanıt verdi ki... İşte Selen Görgüzel'den polemik çıkartacak açıklama…