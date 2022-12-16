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Haberler Galeri Selen Görgüzel sünnet derisinden sonra ayı kanıyla gündeme gelmişti… Görgüzel’den ortalığı karıştıracak sözler! “Kafasına masayı geçiririm”

Selen Görgüzel sünnet derisinden sonra ayı kanıyla gündeme gelmişti… Görgüzel’den ortalığı karıştıracak sözler! “Kafasına masayı geçiririm”

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile 8 sene devam eden evliliğini geçen sene mart ayında tek celsede bitiren Selen Görgüzel, boşanma ardından sürekli gündeme geliyor. "Sünnet derisi ve ayı kanıyla güzelleşiyorum" açıklamalarıyla çok konuşulan Selen Görgüzel, son zamanların popüler tartışması 'Restoranda hesabı kim öder?' sorusuna öyle bir yanıt verdi ki... İşte Selen Görgüzel'den polemik çıkartacak açıklama…

Giriş Tarihi: 16.12.2022 09:11
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Selen Görgüzel sünnet derisinden sonra ayı kanıyla gündeme gelmişti… Görgüzel’den ortalığı karıştıracak sözler! “Kafasına masayı geçiririm”

Selen Görgüzel dikkat çeken açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Selen Görgüzel sünnet derisinden sonra ayı kanıyla gündeme gelmişti… Görgüzel’den ortalığı karıştıracak sözler! “Kafasına masayı geçiririm”

Son zamanların popüler tartışması 'Restoranda hesabı kim öder?' sorusuna Selen Görgüzel noktayı koydu. İşte Görgüzel'in çok konuşulacak cevabı:

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Selen Görgüzel sünnet derisinden sonra ayı kanıyla gündeme gelmişti… Görgüzel’den ortalığı karıştıracak sözler! “Kafasına masayı geçiririm”

"ERKEĞİN KAFASINA MASAYI GEÇİRİRİM"

"'Hesabı tabii ki erkek ödeyecek!

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Selen Görgüzel sünnet derisinden sonra ayı kanıyla gündeme gelmişti… Görgüzel’den ortalığı karıştıracak sözler! “Kafasına masayı geçiririm”

Yakışık alan budur. Her erkek ve kadın doğasına uygun davranmalı.

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Selen Görgüzel sünnet derisinden sonra ayı kanıyla gündeme gelmişti… Görgüzel’den ortalığı karıştıracak sözler! “Kafasına masayı geçiririm”

Yemeğe çıktığımda hesabı bana ödetecek erkeğin kafasına masayı geçiririm!''