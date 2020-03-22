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Selami Şahin corona virüsü uyarılarına kulak asmadı dışarı çıktı

Selami Şahin önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Usta sanatçı Selami Şahin, önceki gün Bebek'te maskesi yarım takılı şekilde yürüyüş yaparken görüntülendi. Son zamanlarda ülkemizi etkisi altına alan corona virüs sebebiyle sokakların ciddi anlamda boşalmış olmasını fırsat bilen sanatçı, kendisini sahile attı. Ancak Şahin, yaşanan virüs salgını nedeniyle 'Evde kal' ve 'Sosyal mesafe' uyarılarını dikkate almadı. 71 yaşındaki Selami Şahin, hayranlarını kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi. Usta sanatçının uzmanları dinlememesi ise dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 22.03.2020 15:54 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020 15:57
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Selami Şahin corona virüsü uyarılarına kulak asmadı dışarı çıktı

Ünlü sanatçı Selami Şahin önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.

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Selami Şahin corona virüsü uyarılarına kulak asmadı dışarı çıktı

Usta sanatçı Selami Şahin, önceki gün Bebek'te maskesi yarım takılı şekilde yürüyüş yaparken görüntülendi.

  • 3
  • 72
Selami Şahin corona virüsü uyarılarına kulak asmadı dışarı çıktı

Son zamanlarda ülkemizi etkisi altına alan corona virüs sebebiyle sokakların ciddi anlamda boşalmış olmasını fırsat bilen sanatçı, kendisini sahile attı.

  • 4
  • 72
Selami Şahin corona virüsü uyarılarına kulak asmadı dışarı çıktı

Ancak Şahin, yaşanan virüs salgını nedeniyle 'Evde kal' ve 'Sosyal mesafe' uyarılarını dikkate almadı. 71 yaşındaki Selami Şahin, hayranlarını kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi.

  • 5
  • 72
Selami Şahin corona virüsü uyarılarına kulak asmadı dışarı çıktı

Usta sanatçının uzmanları dinlememesi ise dikkat çekti.