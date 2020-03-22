Selami Şahin corona virüsü uyarılarına kulak asmadı dışarı çıktı

Selami Şahin önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Usta sanatçı Selami Şahin, önceki gün Bebek'te maskesi yarım takılı şekilde yürüyüş yaparken görüntülendi. Son zamanlarda ülkemizi etkisi altına alan corona virüs sebebiyle sokakların ciddi anlamda boşalmış olmasını fırsat bilen sanatçı, kendisini sahile attı. Ancak Şahin, yaşanan virüs salgını nedeniyle 'Evde kal' ve 'Sosyal mesafe' uyarılarını dikkate almadı. 71 yaşındaki Selami Şahin, hayranlarını kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi. Usta sanatçının uzmanları dinlememesi ise dikkat çekti.