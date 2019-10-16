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Seksenler'in Elvan'ı Begüm Öner ağabeyiyle olay oldu! Bakın kim çıktı
Seksenler dizisi yeni bölümleriyle Trt 1 ekranlarında izleyicisi karşısına çıktı. Seksenler dizisinde 'Pastacı Sami'nin kızı Elvan karakterini canlandıran Begüm Öner izleyiciler tarafından en çok merak edilenler arasında. Begüm Öner, 1989 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Annesiyle babasının iş sebebiyle Almanya'ya gittiği dönemde Almanya'da doğmuştur. Begüm Öner'in bir de ağabeyi var. Dizide sevgilisi Şahin'i canlandıran Ceyhun Fersoy ile evli olan Begüm Öner'in abisi ise herkesi şaşkına çevirdi. Begüm Öner'in abisini görünce çok şaşıracaksınız. İşte ünlü isimlerin kendileri kadar ünlü olan akrabaları.
Giriş Tarihi: 16.10.2019 16:00 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 16:01
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