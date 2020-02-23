Seksenler dizisinin Sibel'i Cansın Özyosun bu haliyle şoke etti! Onu hiç böyle görmediniz

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi "Seksenler" yeni bölümleriyle izleyenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Seksenler seyircileri dizi oyuncularının özel hayatlarını da merak edip araştırıyor. Seksenler'in Sibel'i ise en çok merak edilenler arasında. Dizide Pastacı Sami'nin müstakbel eşini canlandıran Sibel'i daha önce hiç böyle görmediniz. 'En Son Babalar Duyar' dizisinde 'Pelin' karakteriyle tanıdığımız Cansu Özyosun'un yıllar önce çekilen görüntüsü herkesi şoke etti. İşte ünlülerin hiç görmediğiniz halleri...