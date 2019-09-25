Seksenler dizisinin Rukiye'si Özlem Türkad son görüntüsü ile olay yarattı

Seksenler dizisiyle TRT 1'de seyirci karşısına çıkan Rukiye görevindeki Özlem Türkad, yıllar sonraki haliyle şoke etti. TRT 1'in efsaneleşmiş dizisi Seksenler çeşitli kanallarda eski bölümleri ile yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin hayranları diziyi büyük bir keyifle takip ederken dizinin oyuncuları ile ilgili bilgileri de merak ediyor. Seksenler seyircileri dizi oyuncularının özel hayatlarıyla ilgili detayları de merak edip araştırıyor. Seksenler dizisinde Rukiye karakterini canlandıran Özlem Türkad yıllar sonraki haliyle herkesi şok etti. Sevilen oyuncu Özlem Türkad'ın inanılmaz değişimini görenler gözlerine inanamadı. Özlem Türkad, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar kısmından mezundur.