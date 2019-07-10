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Haberler Galeri Seksenler dizisinin Rukiye'si Özlem Türkad herkesi şoke etti

Seksenler dizisinin Rukiye'si Özlem Türkad herkesi şoke etti

TRT 1 kanalında ekranlara gelen ve herkesi kendisine hayran bırakan Seksenler dizisi eski bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Seksenler dizisinin sevenleri diziyi merakla takip ederken, dizide Rukiye karakterini canlandıran Özlem Türkad'ın son hali ortaya çıktı. Sevilen oyuncu Özlem Türkad'ın inanılmaz değişimini görenler gözlerine inanamadı. Özlem Türkad, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar Bölümünden mezundur. Haldun Dormen ve Kabare Taksim Tiyatrolarında görevler almıştır. Halen, İstanbul Şehir Tiyatrolarında görev yapmaktadır. İşte Özlem Türkad'dan Deniz Seki'ye, Emel Müftüoğlu'ndan Cengiz Kurtoğlu'na kadar zayıflayan ünlüler...

Giriş Tarihi: 10.07.2019 13:33 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 11:25
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Seksenler dizisinin Rukiye’si Özlem Türkad herkesi şoke etti

TRT kanalında ekranlara gelen efsane Seksenler dizisinin Rukiye'si Özlem Türkad son haliyle herkesi şoke etti. Trt ekranlarının efsane dizilerinden Seksenler eski bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Seksenler dizisinin sevenleri diziyi merakla takip etmeye devam ediyor. Seksenler izleyicileri dizi oyuncularının özel hayatlarıyla ilgili bilgileri de merak edip araştırıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Seksenler dizisinin Rukiye’si Özlem Türkad herkesi şoke etti

Özlem Türkad Kimdir?

Özlem Türkad, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar Bölümünden mezundur. Haldun Dormen ve Kabare Taksim Tiyatrolarında görevler almıştır. Halen, İstanbul Şehir Tiyatrolarında görev yapmaktadır.

Şimdiye kadar birçok TV dizisinde roller alan Türkad, ilk kez 2000 yılında "7 Numara" diziyle TV oyunculuğu kariyerine başlamıştır. 5 sezon boyunca rol aldığı "Seksenler" dizisinde, Rasim Öztekin'in eşi olan "Rukiye" karakteri ile büyük beğeni almış ve geniş kitlelerce tanınmıştır. 2003 yılında, ilk kez "Giz" adlı sinema filmiyle beyaz perdeye adım atmıştır.


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Seksenler dizisinin Rukiye’si Özlem Türkad herkesi şoke etti

Rol Aldığı Dizi Filmler

2018 – Kocaman Ailem
2012 – 2014 – Seksenler (Rukiye-5 Sezon)
2010 – Yerden Yüksek (Ferahnaz)
2009 – Sıkı Dostlar
2009 – Kahve Bahane
2009 – Haneler (Özlem)
2008 – Üvey Aile (Binnaz)
2006 – Esir Kalpler (Emine)
2005 – Tadımız Kaçmasın (Tülay Baklagiller)
2005 – Ters Köşe
2005 – Çeşm-i Bülbül (TV filmi)
2002 – Havada Bulut (Bayram)
2000 – 7 Numara (Asiye)

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Seksenler dizisinin Rukiye’si Özlem Türkad herkesi şoke etti

Trt ekranlarının efsane dizilerinden Seksenler eski bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Seksenler dizisinin sevenleri diziyi merakla takip etmeye devam ediyor. Seksenler izleyicileri dizi oyuncularının özel hayatlarıyla ilgili bilgileri de merak edip araştırıyor.

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Seksenler dizisinin Rukiye’si Özlem Türkad herkesi şoke etti

Seksenler dizisinde Rukiye karakterini canlandıran Özlem Türkad yıllar sonraki haliyle herkesi şok etti.