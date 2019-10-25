Seksenler dizisinde Elvan'ı oynayan Begüm Öner'in abisi şaşkına çevirdi! O da tanıdık biri

Efsane dizilerinden arasında yerini alan 'Seksenler' yeni bölümleriyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanırken, hayranları dizinin oyuncuları hakkında merak ettiklerini internette araştırmaya başladı. Dizide Elvan karakterini canlandıran Begüm Öner'in abisi şaşkına çevirdi! O da tanıdık biri çıktı. İşte başta Begüm Öner olmak üzere birçok ünlü ismin bilinmeyen akrabaları...

Giriş Tarihi: 25.10.2019 07:00 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 07:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





