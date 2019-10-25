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Seksenler dizisinde Elvan'ı oynayan Begüm Öner'in abisi şaşkına çevirdi! O da tanıdık biri

Efsane dizilerinden arasında yerini alan 'Seksenler' yeni bölümleriyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanırken, hayranları dizinin oyuncuları hakkında merak ettiklerini internette araştırmaya başladı. Dizide Elvan karakterini canlandıran Begüm Öner'in abisi şaşkına çevirdi! O da tanıdık biri çıktı. İşte başta Begüm Öner olmak üzere birçok ünlü ismin bilinmeyen akrabaları...

Giriş Tarihi: 25.10.2019 07:00 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 07:01
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Seksenler dizisinde Elvan'ı oynayan Begüm Öner'in abisi şaşkına çevirdi! O da tanıdık biri

Trt 1 kanalının efsane dizilerinden 'Seksenler' yeni bölümleriyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk tanıtım filminin de yayınlandığı sevilen dizi 'Seksenler'in oyuncuları ise izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Seksenler dizisinde 'Pastacı Sami'nin kızı Elvan karakterini canlandıran Begüm Öner izleyiciler tarafından en çok merak edilenler arasında.

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Seksenler dizisinde Elvan'ı oynayan Begüm Öner'in abisi şaşkına çevirdi! O da tanıdık biri

Dizide sevgilisi Şahin'i canlandıran Ceyhun Fersoy ile evli olan Begüm Öner'in abisi ise herkesi şaşkına çevirdi. Begüm Öner'in abisini görünce çok şaşıracaksınız. İşte ünlü isimlerin kendileri kadar ünlü olan akrabaları...

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Seksenler dizisinde Elvan'ı oynayan Begüm Öner'in abisi şaşkına çevirdi! O da tanıdık biri

Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses

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Seksenler dizisinde Elvan'ı oynayan Begüm Öner'in abisi şaşkına çevirdi! O da tanıdık biri

İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı

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Seksenler dizisinde Elvan'ı oynayan Begüm Öner'in abisi şaşkına çevirdi! O da tanıdık biri

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