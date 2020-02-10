Sefirin Kızı’nın yıldızları Engin Akyürek ve Tülin Yazkan el ele yakalandı

Sefirin Kızı dizisinde Sancar Efe ve Menekşe rollerine hayat veren Engin Akyürek ve Tülin Yazkan arasında yaşananlar gündeme bomba gibi düştü. Sefirin Kızı setinde tanışan Engin Akyürek ve Tülin Yazkan'ın aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı. İkilinin ilişkisi, Taksim'de el ele yürüdükleri sırada hayranları tarafından fark edilmeleriyle ortaya çıktı.