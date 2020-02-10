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Sefirin Kızı’nın yıldızları Engin Akyürek ve Tülin Yazkan el ele yakalandı

Sefirin Kızı dizisinde Sancar Efe ve Menekşe rollerine hayat veren Engin Akyürek ve Tülin Yazkan arasında yaşananlar gündeme bomba gibi düştü. Sefirin Kızı setinde tanışan Engin Akyürek ve Tülin Yazkan'ın aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı. İkilinin ilişkisi, Taksim'de el ele yürüdükleri sırada hayranları tarafından fark edilmeleriyle ortaya çıktı.

Sefirin Kızı 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! SEFİRİN KIZI 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Giriş Tarihi: 10.02.2020 16:51 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 17:05
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Sefirin Kızı’nın yıldızları Engin Akyürek ve Tülin Yazkan el ele yakalandı

Sefirin Kızı dizisinin yıldızları Engin Akyürek ve Tülin Yazkan'ın aşk yaşadıkları haberi gündeme bomba gibi düştü.

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Sefirin Kızı’nın yıldızları Engin Akyürek ve Tülin Yazkan el ele yakalandı

Dizide Sancar Efe ve Menekşe karakterlerine hayat veren çiftin ilişkisi, Taksim'de el ele yürüdükleri sırada hayranları tarafından fark edilmeleriyle ortaya çıktı.

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Sefirin Kızı’nın yıldızları Engin Akyürek ve Tülin Yazkan el ele yakalandı

Aşk yaşadıkları haberiyle gündeme bomba gibi düşen Engin Akyürek ve Tülin Yazkan'ın arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. İşte Engin Akyürek ve Tülin Yazkan'ın yaşları...

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Sefirin Kızı’nın yıldızları Engin Akyürek ve Tülin Yazkan el ele yakalandı

BEREN GÖKYILDIZ

2009 yılında dünyaya geldi.

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Sefirin Kızı’nın yıldızları Engin Akyürek ve Tülin Yazkan el ele yakalandı

ONUR TUNA

2 Temmuz 1985