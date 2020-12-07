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Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün kardeşiyle benzerliği yok artık dedirtti!

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle adından söz ettiren Neslihan Atagül dikkatleri üzerine çekti. Dizide Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu ile başrolü paylaşan Atagül, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de büyük beğeni topladı. Neslihan Atagül'ün özel hayatını mercek altına alan hayranları güzel oyuncunun abisiyle benzerliğini görünce inanamadı. İşte Neslihan Atagül'ün abisi...

Giriş Tarihi: 07.12.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 17:19
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Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün kardeşiyle benzerliği yok artık dedirtti!

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle adından söz ettiren Neslihan Atagül özel hayatıyla merak konusu oldu. Neslihan Atagül hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun abisiyle benzerliğini görünce inanamadı. İşte Neslihan Atagül'ün abisi…

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Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün kardeşiyle benzerliği yok artık dedirtti!

İREM HELVACIOĞLU

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Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün kardeşiyle benzerliği yok artık dedirtti!

İREM HELVACIOĞLU VE ABLASI MERVE HELVACIOĞLU

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Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün kardeşiyle benzerliği yok artık dedirtti!

İREM HELVACIOĞLU'NUN ABLASI MERVE HELVACIOĞLU

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Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün kardeşiyle benzerliği yok artık dedirtti!

İREM DERİCİ