Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün kardeşiyle benzerliği yok artık dedirtti!

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle adından söz ettiren Neslihan Atagül dikkatleri üzerine çekti. Dizide Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu ile başrolü paylaşan Atagül, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de büyük beğeni topladı. Neslihan Atagül'ün özel hayatını mercek altına alan hayranları güzel oyuncunun abisiyle benzerliğini görünce inanamadı. İşte Neslihan Atagül'ün abisi...