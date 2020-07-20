20 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sefirin Kızı’nın yıldızı Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu arasında şok gerçek! Meğer aralarında...

Sefirin Kızı’nın yıldızı Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu arasında şok gerçek! Meğer aralarında...

Sefirin Kızı dizisiyle yeniden ekrana dönen Neslihan Atagül sosyal medyanın gündemine oturdu. Kadir Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Neslihan Atagül'ün arasındaki fark ortaya çıktı. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla yakından takip edilen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu aralarındaki boy farkıyla dikkat çekti. İşte sevenleri tarafından mercek altına alınan Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu ile birlikte birçok ünlünün gerçek boyları.

Giriş Tarihi: 20.07.2020 17:26 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 17:41
  • 1
  • 51
Sefirin Kızı’nın yıldızı Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu arasında şok gerçek! Meğer aralarında...

Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül sosyal medyanın gündemine oturdu. Kadir Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Neslihan Atagül'ün arasındaki fark ortaya çıktı. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla yakından takip edilen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu aralarındaki boy farkıyla dikkat çekti. İşte sevenleri tarafından mercek altına alınan Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu ile birlikte birçok ünlünün gerçek boyları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 51
Sefirin Kızı’nın yıldızı Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu arasında şok gerçek! Meğer aralarında...

KEREM BÜRSİN - 179 CM

  • 3
  • 51
Sefirin Kızı’nın yıldızı Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu arasında şok gerçek! Meğer aralarında...

HANDE ERÇEL - 175 CM

  • 4
  • 51
Sefirin Kızı’nın yıldızı Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu arasında şok gerçek! Meğer aralarında...

MURAT DALKILIÇ - 171 CM

  • 5
  • 51
Sefirin Kızı’nın yıldızı Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu arasında şok gerçek! Meğer aralarında...

SERENAY SARIKAYA - 175 CM