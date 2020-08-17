Sefirin Kızı’nın yıldızı Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu arasında şaşırtan gerçek! Meğer aralarında...

Sefirin Kızı dizisiyle yeniden ekrana dönen Neslihan Atagül sosyal medyanın gündemine oturdu. Kadir Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Neslihan Atagül'ün arasındaki fark ortaya çıktı. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla yakından takip edilen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu aralarındaki boy farkıyla dikkat çekti. İşte sevenleri tarafından mercek altına alınan Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu ile birlikte birçok ünlünün gerçek boyları...