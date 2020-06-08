Sefirin Kızı'nın Sancar’ı Engin Akyürek'in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar…

Sefirin Kızı dizisinde Sancar Efe karakterine hayat veren Engin Akyürek oyunculuğu ile milyonları kendisine bıraktı. Bugüne kadar rol aldığı dizilerle uluslararası üne kavuşan Engin Akyürek'in özel hayatı da mercek altına alındı. Hayatını kameralardan uzakta yaşayan Engin Akyürek'in sevgilisi olup olmadığını araştıranlar ünlü oyuncunun eski sevgilisini görünce çok şaşırdı. İşte Engin Akyürek'in bir zamanlar birlikte olduğu oyuncu sevgilisi...