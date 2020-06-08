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Haberler Galeri Sefirin Kızı'nın Sancar’ı Engin Akyürek'in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar…

Sefirin Kızı'nın Sancar’ı Engin Akyürek'in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar…

Sefirin Kızı dizisinde Sancar Efe karakterine hayat veren Engin Akyürek oyunculuğu ile milyonları kendisine bıraktı. Bugüne kadar rol aldığı dizilerle uluslararası üne kavuşan Engin Akyürek'in özel hayatı da mercek altına alındı. Hayatını kameralardan uzakta yaşayan Engin Akyürek'in sevgilisi olup olmadığını araştıranlar ünlü oyuncunun eski sevgilisini görünce çok şaşırdı. İşte Engin Akyürek'in bir zamanlar birlikte olduğu oyuncu sevgilisi...

Giriş Tarihi: 08.06.2020 18:09 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 18:16
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Sefirin Kızı'nın Sancar’ı Engin Akyürek'in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar… GALERİ DEVAM EDİYOR

Sefirin Kızı dizisinde Sancar karakterine hayat veren Engin Akyürek oyunculuğu ile yine milyonları kendisine hayran bıraktı. Hayatını kameralardan uzakta yaşayan Engin Akyürek'in sevgilisi olup olmadığını araştıranlar ünlü oyuncunun eski sevgilisini görünce çok şaşırdı. İşte Engin Akyürek'in bir zamanlar birlikte olduğu oyuncu sevgilisi…

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Sefirin Kızı'nın Sancar’ı Engin Akyürek'in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar…

HİLAL ALTINBİLEK

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Sefirin Kızı'nın Sancar’ı Engin Akyürek'in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar…

HİLAL ALTINBİLEK-İDO TATLISES

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Sefirin Kızı'nın Sancar’ı Engin Akyürek'in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar…

ESRA BİLGİÇ

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Sefirin Kızı'nın Sancar’ı Engin Akyürek'in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar…

ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE