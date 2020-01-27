Sefirin Kızı’nın Sancar’ı Engin Akyürek hakkındaki gerçekle şaşırttı

Engin Akyürek Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Sancar Efe karakteriyle ekranlara damga vurdu. Yurt içi ve yurt dışında geniş hayran kitlesi bulunan oyuncu uzun bir aradan sonra Sefirin Kızı dizisiyle ekranlara dönerken sosyal medyanın da en çok konuşulan ismi oldu. Özel hayatı mercek altına alınan Engin Akyürek'in boyu merak konusu oldu. İşte Engin Akyürek'in boyu...