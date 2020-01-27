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Sefirin Kızı’nın Sancar’ı Engin Akyürek hakkındaki gerçekle şaşırttı

Engin Akyürek Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Sancar Efe karakteriyle ekranlara damga vurdu. Yurt içi ve yurt dışında geniş hayran kitlesi bulunan oyuncu uzun bir aradan sonra Sefirin Kızı dizisiyle ekranlara dönerken sosyal medyanın da en çok konuşulan ismi oldu. Özel hayatı mercek altına alınan Engin Akyürek'in boyu merak konusu oldu. İşte Engin Akyürek'in boyu...

Giriş Tarihi: 27.01.2020 17:53 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 17:56
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Sefirin Kızı’nın Sancar’ı Engin Akyürek hakkındaki gerçekle şaşırttı

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Sancar Efe karakteriyle sosyal medyaya damga vuran Engin Akyürek, boyuyla merak konusu oldu. İşte Engin Akyürek ve birçok ünlü ismin boyu…

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Sefirin Kızı’nın Sancar’ı Engin Akyürek hakkındaki gerçekle şaşırttı

EBRU ŞAHİN - 170 cm

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Sefirin Kızı’nın Sancar’ı Engin Akyürek hakkındaki gerçekle şaşırttı

BURCU ÖZBERK - 162 CM

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Sefirin Kızı’nın Sancar’ı Engin Akyürek hakkındaki gerçekle şaşırttı

ÇAĞLAR ERTUĞRUL – 188 CM

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Sefirin Kızı’nın Sancar’ı Engin Akyürek hakkındaki gerçekle şaşırttı

MİNE TUGAY - 170 CM