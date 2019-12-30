Sefirin Kızı’nın Nare’si Neslihan Atagül makyajsız fotoğraflarıyla olay oldu

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle ekranlara dönen Neslihan Atagül dikkatleri üzerine çekti. Engin Akyürek ile birlikte Sefirin Kızı dizisiyle beğeni toplayan Neslihan Atagül, seyircinin ilgi odağı oldu. Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün hayranları özel hayatını mercek altına aldı. Sefirin Kızı oyuncusu Neslihan Atagül'ü sosyal medyadan da takip eden hayranları, makyajsız fotoğrafları karşısında şaşkına döndü.