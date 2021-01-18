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Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül bu haliyle şaşırttı!

Sefirin Kızı'nda canlandırdığı Nare karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül en çok konuşulan oyunculardan biri oldu. Son dönemde yaşadığı rahatsızlıklarla gündemde olan Neslihan Atagül, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Kadir Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Neslihan Atagül'ün makyajsız fotoğrafları sosyal medyada dikkat çekti. İşte Neslihan Atagül'ün makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 18.01.2021 17:10 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 17:11
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Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül bu haliyle şaşırttı!

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül makyajsız fotoğraflarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Neslihan Atagül ve birçok ünlü ismin makyajsız fotoğrafları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül bu haliyle şaşırttı!

Ayça Ayşin Turan

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Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül bu haliyle şaşırttı!

Ayça Ayşin Turan

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Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül bu haliyle şaşırttı!

Ayça Ayşin Turan

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Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül bu haliyle şaşırttı!

Aslıhan Güner