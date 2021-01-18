Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül bu haliyle şaşırttı!

Sefirin Kızı'nda canlandırdığı Nare karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül en çok konuşulan oyunculardan biri oldu. Son dönemde yaşadığı rahatsızlıklarla gündemde olan Neslihan Atagül, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Kadir Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Neslihan Atagül'ün makyajsız fotoğrafları sosyal medyada dikkat çekti. İşte Neslihan Atagül'ün makyajsız hali...