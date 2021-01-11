11 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sefirin Kızı’nın Müge’si Esra Kızıldoğan yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

Sefirin Kızı’nın Müge’si Esra Kızıldoğan yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

Sefirin Kızı dizisi ilgiyle takip edilirken dizi oyuncuları da özel hayatlarıyla merak konusu oldu. Dizide Müge karakterine hayat veren Esra Kızıldoğan, dizinin en çok dikkat çeken oyuncularından biri oldu. Başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Esra Kızıldoğan'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Sefirin Kızı dizisinin Müge'si Esra Kızıldoğan'ın yaşı...

Giriş Tarihi: 11.01.2021 16:22 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 16:22
  • 1
  • 53
Sefirin Kızı’nın Müge’si Esra Kızıldoğan yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Müge karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Esra Kızıldoğan, özel hayatıyla mercek altına alındı. Esra Kızıldoğan hakkında araştırma yapanlar oyuncunun yaşını merak etti. İşte Sefirin Kızı'nın yıldızı Esra Kızıldoğan ve birçok ünlü ismin yaşı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 53
Sefirin Kızı’nın Müge’si Esra Kızıldoğan yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

NESLİHAN ATAGÜL
20 AĞUSTOS 1992

  • 3
  • 53
Sefirin Kızı’nın Müge’si Esra Kızıldoğan yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

NURGÜL YEŞİLÇAY
26 MART 1976

  • 4
  • 53
Sefirin Kızı’nın Müge’si Esra Kızıldoğan yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

BURAK ÖZÇİVİT
24 Aralık 1984

  • 5
  • 53
Sefirin Kızı’nın Müge’si Esra Kızıldoğan yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

FAHRİYE EVCEN
4 Haziran 1986