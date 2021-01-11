Sefirin Kızı’nın Müge’si Esra Kızıldoğan yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

Sefirin Kızı dizisi ilgiyle takip edilirken dizi oyuncuları da özel hayatlarıyla merak konusu oldu. Dizide Müge karakterine hayat veren Esra Kızıldoğan, dizinin en çok dikkat çeken oyuncularından biri oldu. Başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Esra Kızıldoğan'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Sefirin Kızı dizisinin Müge'si Esra Kızıldoğan'ın yaşı...