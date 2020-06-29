Sefirin Kızı’nın minik yıldızı Beren Gençalp bakın kaç yaşındaymış! İşte Beren Gençalp’in yaşı…

Sefirin Kızı dizisinde Sancar Efe ve Nare'nin kızı Melek karakterine hayat veren Beren Gençalp başarılı oyunculuğuyla dizinin en çok konuşulan oyuncusu oldu. Son yıllarda çocuk oyuncular arasında en dikkat çeken isimlerden olan Beren Gençalp, küçük yaşına rağmen performansıyla beğeni topladı. Beren Gençalp izleyicinin dikkatini çekerken, internet dünyasında kaç yaşında olduğu araştırıldı. Peki Beren Gençalp kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları.