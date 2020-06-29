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Haberler Galeri Sefirin Kızı’nın minik yıldızı Beren Gençalp bakın kaç yaşındaymış! İşte Beren Gençalp’in yaşı…

Sefirin Kızı’nın minik yıldızı Beren Gençalp bakın kaç yaşındaymış! İşte Beren Gençalp’in yaşı…

Sefirin Kızı dizisinde Sancar Efe ve Nare'nin kızı Melek karakterine hayat veren Beren Gençalp başarılı oyunculuğuyla dizinin en çok konuşulan oyuncusu oldu. Son yıllarda çocuk oyuncular arasında en dikkat çeken isimlerden olan Beren Gençalp, küçük yaşına rağmen performansıyla beğeni topladı. Beren Gençalp izleyicinin dikkatini çekerken, internet dünyasında kaç yaşında olduğu araştırıldı. Peki Beren Gençalp kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları.

Giriş Tarihi: 29.06.2020 19:25 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 19:27
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Sefirin Kızı’nın minik yıldızı Beren Gençalp bakın kaç yaşındaymış! İşte Beren Gençalp’in yaşı…

Sefirin Kızı dizisinde Melek karakterine hayat veren ve son zamanların en dikkat çeken çocuk oyuncularından biri olan Beren Gençalp yaşıyla merak konusu oldu. Peki Beren Gençalp kaç yaşında? İşte Sefirin Kızı'nın minik yıldızı başta olmak üzere birçok ünlü ismin yaşı…

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Sefirin Kızı’nın minik yıldızı Beren Gençalp bakın kaç yaşındaymış! İşte Beren Gençalp’in yaşı…

HANDE ERÇEL
24 KASIM 1993

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Sefirin Kızı’nın minik yıldızı Beren Gençalp bakın kaç yaşındaymış! İşte Beren Gençalp’in yaşı…

MURAT DALKILIÇ
7 Ağustos 1983

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Sefirin Kızı’nın minik yıldızı Beren Gençalp bakın kaç yaşındaymış! İşte Beren Gençalp’in yaşı…

BURAK ÖZÇİVİT
24 Aralık 1984

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Sefirin Kızı’nın minik yıldızı Beren Gençalp bakın kaç yaşındaymış! İşte Beren Gençalp’in yaşı…

FAHRİYE EVCEN
4 Haziran 1986