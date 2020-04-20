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Haberler Galeri Sefirin Kızı’nın minik yıldızı Beren Gençalp bakın kaç yaşındaymış! İşte Beren Gençalp’in yaşı…

Sefirin Kızı’nın minik yıldızı Beren Gençalp bakın kaç yaşındaymış! İşte Beren Gençalp’in yaşı…

Sefirin Kızı dizisinde Nare ve Sancar'ın kızı Melek karakterine hayat veren Beren Gençalp dizinin en çok konuşulan oyuncusu oldu. Çocuk oyuncular arasında en dikkat çeken isimlerden olan Beren Gençalp, küçük yaşına rağmen performansıyla beğeni topladı. Beren Gençalp izleyicinin dikkatini çekerken, internet dünyasında kaç yaşında olduğu araştırıldı. Peki Beren Gençalp kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları.

Giriş Tarihi: 20.04.2020 18:16 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 18:20
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Sefirin Kızı’nın minik yıldızı Beren Gençalp bakın kaç yaşındaymış! İşte Beren Gençalp’in yaşı…

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Melek karakteriyle son zamanların en dikkat çeken çocuk oyuncularından biri de Beren Gençalp oldu. Küçük yaşına rağmen performansıyla beğeni toplayan Gençalp'in kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Peki Beren Gençalp kaç yaşında? İşte Sefirin Kızı'nın minik yıldızı başta olmak üzere birçok ünlü ismin yaşı…

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Sefirin Kızı’nın minik yıldızı Beren Gençalp bakın kaç yaşındaymış! İşte Beren Gençalp’in yaşı…

ENGİN AKYÜREK
12 Ekim 1981

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Sefirin Kızı’nın minik yıldızı Beren Gençalp bakın kaç yaşındaymış! İşte Beren Gençalp’in yaşı…

NESLİHAN ATAGÜL

20 AĞUSTOS 1992

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Sefirin Kızı’nın minik yıldızı Beren Gençalp bakın kaç yaşındaymış! İşte Beren Gençalp’in yaşı…

URAZ KAYGILAROĞLU
30 Haziran 1987

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Sefirin Kızı’nın minik yıldızı Beren Gençalp bakın kaç yaşındaymış! İşte Beren Gençalp’in yaşı…

DOĞUKAN POLAT
5 Haziran 1990