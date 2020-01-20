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Sefirin Kızı’nın Akın’ı Erhan Alpay bakın kiminle evli!

Sefirin kızı dizisinin kötü adamı Akın'ı canlandıran Erhan Alpay tüm dikkatleri üzerine çekti. Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun başrolünde yer aldığı Sefirin Kızı dizisinde Sancar ve Nare'nin destansı aşk hikayesi anlatılırken dizinin kötü adamı ise Akın'ı canlandıran Erhan Alpay oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekti. Erhan Alpay'ın özel hayatını mercek altına alan izleyiciler Alpay'ın eşini merak etti. İşte Erhan Alpay'ın merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 20.01.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 18:15
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Sefirin Kızı’nın Akın’ı Erhan Alpay bakın kiminle evli!

Ünlü oyuncu, 24 Nisan 1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Pantomim Ana Sanat Dalı Bölümü mezunudur. Ayrıca Şahika Tekand Stüdyosu Oyunculuk eğitimi almıştır.

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Sefirin Kızı’nın Akın’ı Erhan Alpay bakın kiminle evli!

Aşktan Kaçılmaz, Güzel ve Çirkin, Analar ve Anneler, Şeref Meselesi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok yapımda rol alan Erhan Alpay, şimdi ise Sefirin Kızı dizisinde Akın karakterine hayat vermektedir. Dizinin kötü adamı Akın'ı canlandıran Erhan Alpay'ın gerçek hayatta kiminle evli olduğu ise merak konusu oldu.

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Sefirin Kızı’nın Akın’ı Erhan Alpay bakın kiminle evli!

İşte Erhan Alpay'ın merak edilen eşi…

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Sefirin Kızı’nın Akın’ı Erhan Alpay bakın kiminle evli!

İşte Sen Anlat Karadeniz dizisinin Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisi.

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Sefirin Kızı’nın Akın’ı Erhan Alpay bakın kiminle evli!

İREM HELVACIOĞLU VE SEVGİLİSİ