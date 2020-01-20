Sefirin Kızı’nın Akın’ı Erhan Alpay bakın kiminle evli!

Aşktan Kaçılmaz, Güzel ve Çirkin, Analar ve Anneler, Şeref Meselesi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok yapımda rol alan Erhan Alpay, şimdi ise Sefirin Kızı dizisinde Akın karakterine hayat vermektedir. Dizinin kötü adamı Akın'ı canlandıran Erhan Alpay'ın gerçek hayatta kiminle evli olduğu ise merak konusu oldu.

