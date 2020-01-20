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Sefirin Kızı’nın Akın’ı Erhan Alpay bakın kiminle evli!
Sefirin kızı dizisinin kötü adamı Akın'ı canlandıran Erhan Alpay tüm dikkatleri üzerine çekti. Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun başrolünde yer aldığı Sefirin Kızı dizisinde Sancar ve Nare'nin destansı aşk hikayesi anlatılırken dizinin kötü adamı ise Akın'ı canlandıran Erhan Alpay oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekti. Erhan Alpay'ın özel hayatını mercek altına alan izleyiciler Alpay'ın eşini merak etti. İşte Erhan Alpay'ın merak edilen eşi...
Giriş Tarihi: 20.01.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 18:15
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