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Sefirin Kızı oyuncuları kimdir? Yeni dizi Sefirin Kızı konusu nedir? Sefirin Kızı nerede çekiliyor?

Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı oyuncuları kimdir? Sefirin Kızı konusu nedir sorusuna diziyi merak edenler yanıt arıyor. Sefirin Kızı oyuncu kadrosunda tanıdık isimler bulunuyor. Peki, Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Dizinin başrollerinde Neslihan Atagül ile Engin Akyürek bulunacak. Dizide, Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'nin yakalandığı yıldırım aşkı ve çevresinde gelişen olaylar konu ediliyor.

Giriş Tarihi: 16.12.2019 18:57 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 19:00
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Sefirin Kızı oyuncuları kimdir? Yeni dizi Sefirin Kızı konusu nedir? Sefirin Kızı nerede çekiliyor?
Sefirin Kızı oyuncuları kimdir? Yeni dizi Sefirin Kızı konusu nedir? Sefirin Kızı nerede çekiliyor?

Sefirin Kızı oyuncuları kimdir? Star TV'de yayın hayatına başlayan yeni dizi Sefirin Kızı konusu nedir? Sefirin Kızı nerede çekiliyor. İlk bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkan Sefirin Kızı tanıdık oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin çekimleri hem yurtiçinde hem de yurtdışında yapıldı. İşte, Sefirin Kızı oyuncu kadrosu ve konusu!

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Sefirin Kızı oyuncuları kimdir? Yeni dizi Sefirin Kızı konusu nedir? Sefirin Kızı nerede çekiliyor?
Sefirin Kızı oyuncuları kimdir? Yeni dizi Sefirin Kızı konusu nedir? Sefirin Kızı nerede çekiliyor?

ENGİN AKYÜREK KİMDİR?

Engin Akyürek, 12 Ekim 1981 tarihinde Ankara' da doğmuştur. Aslen Erzincan – Tercanlıdır. Babası memur, annesi ise ev hanımıdır. Engin Akyürek'in kendisinden küçük bir de erkek kardeşi var. Çocukluk dönemlerinde futbol oynayan Engin Akyürek'in hayalinde futbolcu olmak varmış. Engin Akyürek, fanatik Beşiktaş taraftarıdır.

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Sefirin Kızı oyuncuları kimdir? Yeni dizi Sefirin Kızı konusu nedir? Sefirin Kızı nerede çekiliyor?
Sefirin Kızı oyuncuları kimdir? Yeni dizi Sefirin Kızı konusu nedir? Sefirin Kızı nerede çekiliyor?

Liseyi okuduktan sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Bölümününden mezun olmuştur. Engin Akyürek, üniversite yıllarında tiyatro ile ilgilenip, birçok oyunda rol almıştır. 2004 yılında"Türkiye'nin Yıldızları" yarışmasına katılan Engin Akyürek, yarışmada birinci olup sanat dünyasına adım atmıştır. Bu yarışma, hayatının dönüm noktası olmuş ve oyunculuk camiasına girmesine etken olmuştur. Yarışma sonrası kendisine dizi teklifleri geldi. "Yabancı Damat" adlı dizide Kadir rolünü üstlenerek ilk oyunculuk deneyimini kazanmış oldu. Üstün başarısı ve yakışıklılığıyla kendisine hayran kitlesi oluşturdu. En büyük çıkışı Fatmagül'ün Suç Ne? adlı dizisindeki Kerem rolüyle yaptı.

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Sefirin Kızı oyuncuları kimdir? Yeni dizi Sefirin Kızı konusu nedir? Sefirin Kızı nerede çekiliyor?
Sefirin Kızı oyuncuları kimdir? Yeni dizi Sefirin Kızı konusu nedir? Sefirin Kızı nerede çekiliyor?

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

Neslihan Atagül 20 Ağustos 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenlidir. 2005 yılında Erberk Ajansa kayıt yaptırdıktan 2 ay sonra bir reklam filminde oynamıştır. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünde okumaktadır.

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Sefirin Kızı oyuncuları kimdir? Yeni dizi Sefirin Kızı konusu nedir? Sefirin Kızı nerede çekiliyor?
Sefirin Kızı oyuncuları kimdir? Yeni dizi Sefirin Kızı konusu nedir? Sefirin Kızı nerede çekiliyor?

Neslihan Atagül, oyunculuk hayatına ilk kez 2006'da Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakteriyle adım atmıştır. Yine 2006 yılında İlk Aşk filminde oynadı ve bu film ile Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. 18 Kasım 2011 tarihinde Atv'de yayına başlayın, Mahsun Kırmızıgül'ün senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı ilk dizi çalışması olan Hayat devam ediyor adı dizide Neslihan Atagül, Fikret Kuşkan, Menderes Samancılar gibi ustalarla oynamıştır. 2012 yılında otobüslerin uğradığı bir mola yerinde çalışan iki gencin öyküsünü anlatan filmde Zehra rolüne hayat verdi. Araf filminde Neslihan Atagül performansıyla izleyenlerin beğenisini kazandı. Neslihan Atagül 2013 yılında Peyami Safa'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Sadullah Çelen'in yaptığı, başrolerini Kadir Doğulu ile Paylaştığı Fatih Harbiye adlı televizyon dizisinde oynadı.