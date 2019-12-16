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Sefirin Kızı oyuncuları kimdir? Yeni dizi Sefirin Kızı konusu nedir? Sefirin Kızı nerede çekiliyor?
Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı oyuncuları kimdir? Sefirin Kızı konusu nedir sorusuna diziyi merak edenler yanıt arıyor. Sefirin Kızı oyuncu kadrosunda tanıdık isimler bulunuyor. Peki, Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Dizinin başrollerinde Neslihan Atagül ile Engin Akyürek bulunacak. Dizide, Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'nin yakalandığı yıldırım aşkı ve çevresinde gelişen olaylar konu ediliyor.
Giriş Tarihi: 16.12.2019 18:57 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 19:00
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Sefirin Kızı oyuncuları kimdir? Yeni dizi Sefirin Kızı konusu nedir? Sefirin Kızı nerede çekiliyor?
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Sefirin Kızı oyuncuları kimdir? Yeni dizi Sefirin Kızı konusu nedir? Sefirin Kızı nerede çekiliyor?
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Sefirin Kızı oyuncuları kimdir? Yeni dizi Sefirin Kızı konusu nedir? Sefirin Kızı nerede çekiliyor?
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Sefirin Kızı oyuncuları kimdir? Yeni dizi Sefirin Kızı konusu nedir? Sefirin Kızı nerede çekiliyor?
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Sefirin Kızı oyuncuları kimdir? Yeni dizi Sefirin Kızı konusu nedir? Sefirin Kızı nerede çekiliyor?