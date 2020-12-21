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Haberler Galeri Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Neslihan Atagül'ün makyajsız hali olay oldu! Bambaşka görünüyor

Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Neslihan Atagül'ün makyajsız hali olay oldu! Bambaşka görünüyor

Sefirin Kızı dizisinde Nare Çelebi karakterine hayat veren Neslihan Atagül gerek oyunculuğu gerek güzelliği ile bütün dikkatleri üzerinde topluyor. Neslihan Atagül'ün özel hayatına ilişkin detayları merak eden hayranları, güzel oyuncuyla ilgili araştırmalar yapınca 'makyajsız' fotoğrafını buldu. O fotoğraf sosyal medyaya bomba gibi düştü. İşte Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Neslihan Atagül'ün olay olan makyajsız fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 21.12.2020 05:29 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 05:32
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Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Neslihan Atagül'ün makyajsız hali olay oldu! Bambaşka görünüyor

Sefirin Kızı dizisiyle en çok konuşulan oyunculardan birisi olan güzel oyuncu Neslihan Atagül'ün makyajsız fotoğrafını görenler şaşırdı. Kimileri güzel oyuncunun bambaşka göründüğü söylese de kimileri doğal halini çok beğendi. İşte Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Neslihan Atagül başta olmak üzere ünlülerin makyajsız halleri...

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Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Neslihan Atagül'ün makyajsız hali olay oldu! Bambaşka görünüyor

Burcu Esmersoy

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Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Neslihan Atagül'ün makyajsız hali olay oldu! Bambaşka görünüyor
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Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Neslihan Atagül'ün makyajsız hali olay oldu! Bambaşka görünüyor

Sinem Kobal

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Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Neslihan Atagül'ün makyajsız hali olay oldu! Bambaşka görünüyor

Sinem Kobal