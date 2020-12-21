ANA SAYFA
Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Neslihan Atagül'ün makyajsız hali olay oldu! Bambaşka görünüyor
Sefirin Kızı dizisinde Nare Çelebi karakterine hayat veren Neslihan Atagül gerek oyunculuğu gerek güzelliği ile bütün dikkatleri üzerinde topluyor. Neslihan Atagül'ün özel hayatına ilişkin detayları merak eden hayranları, güzel oyuncuyla ilgili araştırmalar yapınca 'makyajsız' fotoğrafını buldu. O fotoğraf sosyal medyaya bomba gibi düştü. İşte Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Neslihan Atagül'ün olay olan makyajsız fotoğrafı...
Giriş Tarihi: 21.12.2020 05:29 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 05:32
- 1
- 96
- 2
- 96
- 3
- 96
- 4
- 96
- 5
- 96