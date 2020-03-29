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Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Engin Akyürek herkesi şaşırttı

Sefirin Kızı dizisi ile ekranlara dönen Engin Akyürek başarılı performansı ile izleyenlerden tam not aldı. Neslihan Atagül ile başrollerini paylaştığı dizi sonrası ünlü oyuncunun bilinmeyenleri merak ediliyor. Engin Akyürek nereli? Engin Akyürek boyu? gibi soruların yanı sıra ünlü oyuncunun yaşı da araştırılıyor. İşte Sefirin Kızı dizisinin oyuncusu Engin Akyürek ve diğer ünlülerin boyları...

Giriş Tarihi: 29.03.2020 17:25 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020 17:27
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Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Engin Akyürek herkesi şaşırttı

Sefirin Kızı dizisinin başarılı oyuncusu Engin Akyürek yaşı ile duyanları şaşırttı. İşte ünlü oyuncuların yaşı...

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Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Engin Akyürek herkesi şaşırttı

EBRU ŞALLI

15 OCAK 1977

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Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Engin Akyürek herkesi şaşırttı

NURGÜL YEŞİLÇAY

26 MART 1976

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Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Engin Akyürek herkesi şaşırttı

BAHAR ŞAHİN

26 Mayıs 1997

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Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Engin Akyürek herkesi şaşırttı

BARIŞ ARDUÇ

9 EKİM 1987