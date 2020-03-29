Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Engin Akyürek herkesi şaşırttı

Sefirin Kızı dizisi ile ekranlara dönen Engin Akyürek başarılı performansı ile izleyenlerden tam not aldı. Neslihan Atagül ile başrollerini paylaştığı dizi sonrası ünlü oyuncunun bilinmeyenleri merak ediliyor. Engin Akyürek nereli? Engin Akyürek boyu? gibi soruların yanı sıra ünlü oyuncunun yaşı da araştırılıyor. İşte Sefirin Kızı dizisinin oyuncusu Engin Akyürek ve diğer ünlülerin boyları...