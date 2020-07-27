ANA SAYFA
Sefirin Kızı dizisinin Sancar’ı Engin Akyürek sosyal medyayı salladı!
Sefirin Kızı dizinde Sancar Efe karakterine hayat veren Engin Akyürek sosyal medyayı salladı. Canlandırdığı Sancar Efeoğlu karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Engin Akyürek'in özel hayatıyla da merak konusu oldu. Başarılı oyuncunun yıllar öncesine ait fotoğrafı ise görenleri şoke etti. İşte Engin Akyürek'in olay olan fotoğrafları...
Giriş Tarihi: 27.07.2020 17:07 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 17:12
- 1
- 116
- 2
- 116
- 3
- 116
- 4
- 116
- 5
- 116