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Sefirin Kızı dizisinin Sancar’ı Engin Akyürek sosyal medyayı salladı!

Sefirin Kızı dizinde Sancar Efe karakterine hayat veren Engin Akyürek sosyal medyayı salladı. Canlandırdığı Sancar Efeoğlu karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Engin Akyürek'in özel hayatıyla da merak konusu oldu. Başarılı oyuncunun yıllar öncesine ait fotoğrafı ise görenleri şoke etti. İşte Engin Akyürek'in olay olan fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 27.07.2020 17:07 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 17:12
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Sefirin Kızı dizisinin Sancar’ı Engin Akyürek sosyal medyayı salladı!

Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek'in çocukluk fotoğrafı sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasına girdi. Akyürek'in fotoğrafına takipçileri tarafından binlerce yorum ve beğeni geldi. İşte Engin Akyürek'in ve diğer ünlü isimlerin çocukluk gençlik fotoğrafları...

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Sefirin Kızı dizisinin Sancar’ı Engin Akyürek sosyal medyayı salladı!

Burak Özçivit

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Sefirin Kızı dizisinin Sancar’ı Engin Akyürek sosyal medyayı salladı!

Burak Özçivit

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Sefirin Kızı dizisinin Sancar’ı Engin Akyürek sosyal medyayı salladı!

Burak Özçivit

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  • 116
Sefirin Kızı dizisinin Sancar’ı Engin Akyürek sosyal medyayı salladı!

Burak Özçivit