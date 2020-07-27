Sefirin Kızı dizisinin Sancar’ı Engin Akyürek sosyal medyayı salladı!

Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek'in çocukluk fotoğrafı sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasına girdi. Akyürek'in fotoğrafına takipçileri tarafından binlerce yorum ve beğeni geldi. İşte Engin Akyürek'in ve diğer ünlü isimlerin çocukluk gençlik fotoğrafları...