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Sefirin Kızı dizisinin Sancar'ı Engin Akyürek eski fotoğraflarıyla olay oldu! Engin Akyürek...
Magazin dünyaının yakından takip ettiği Sefirin Kızı dizisinin Sancar Efe'si Engin Akyürek, sosyal medyanın gündemine oturdu. Canlandırdığı Sancar Efeoğlu karakteriyle dizi izleyicisinin dikkatini çeken Engin Akyürek'in özel hayatı merak konusu oldu. Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Engin Akyürek'in yıllar öncesine ait fotoğrafı görenleri şaşırttı. İşte Engin Akyürek'in olay olan fotoğrafları...
Giriş Tarihi: 25.08.2020 01:45 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 01:45
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