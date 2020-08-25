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Sefirin Kızı dizisinin Sancar'ı Engin Akyürek eski fotoğraflarıyla olay oldu! Engin Akyürek...

Magazin dünyaının yakından takip ettiği Sefirin Kızı dizisinin Sancar Efe'si Engin Akyürek, sosyal medyanın gündemine oturdu. Canlandırdığı Sancar Efeoğlu karakteriyle dizi izleyicisinin dikkatini çeken Engin Akyürek'in özel hayatı merak konusu oldu. Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Engin Akyürek'in yıllar öncesine ait fotoğrafı görenleri şaşırttı. İşte Engin Akyürek'in olay olan fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 25.08.2020 01:45 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 01:45
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Sefirin Kızı dizisinin Sancar'ı Engin Akyürek eski fotoğraflarıyla olay oldu! Engin Akyürek...

Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek'in çocukluk fotoğrafı sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasına girdi. Akyürek'in fotoğrafına takipçileri tarafından binlerce yorum ve beğeni geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sefirin Kızı dizisinin Sancar'ı Engin Akyürek eski fotoğraflarıyla olay oldu! Engin Akyürek...

İşte Engin Akyürek'in ve diğer ünlü isimlerin çocukluk gençlik fotoğrafları...

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Sefirin Kızı dizisinin Sancar'ı Engin Akyürek eski fotoğraflarıyla olay oldu! Engin Akyürek...

Burak Özçivit

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Sefirin Kızı dizisinin Sancar'ı Engin Akyürek eski fotoğraflarıyla olay oldu! Engin Akyürek...

Burak Özçivit

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Sefirin Kızı dizisinin Sancar'ı Engin Akyürek eski fotoğraflarıyla olay oldu! Engin Akyürek...

Burak Özçivit