Sefirin Kızı dizisinin Menekşe'si Tülin Yazkan 'ikiziyle' herkesi hayrete düşürdü!

Sefirin Kızı dizisinin Menekşe'si Tülin Yazkan ile dizide Sancar Efe karakterini canlandıran Engin Akyürek'in aşk iddiaları magazin gündemini salladı. Sefirin Kızı dizisi izleyenleri ünlü oyuncular hakkında merak ettiklerini araştırıyor. Seyirciler 'Engin Akyürek ile Tülin Yazkan birlikte mi?' sorusunun cevabını ararken, Sefirin Kızı dizisinin Menekşe'si Tülin Yazkan'ın meğer ünlü bir 'ikizi' varmış. Ünlü oyuncuyla benzerliği herkesi şok etti....