12 Mart 2025, Çarşamba
Sedef Şahin'in yeni işi şaşırtıyor! Adını Feriha Koydum'un Cansu'su son haliyle gündemde...
Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu Adını Feriha Koydum dizisi unutulmaz karakterleriyle hafızalardaki yerini koruyor. Dizinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Cansu, Emir'e olan takıntılı aşkı ve Feriha'ya dost görünüp arkasından iş çevirmesiyle akıllarda kalmıştı. Ünlü oyuncu Sedef Şahin, şimdi ise yıllar içindeki değişimi ve yeni mesleğiyle sevenlerini şaşırttı.
Giriş Tarihi: 12.03.2025 14:26 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 14:26