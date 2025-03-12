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Sedef Şahin'in yeni işi şaşırtıyor! Adını Feriha Koydum'un Cansu'su son haliyle gündemde...

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu Adını Feriha Koydum dizisi unutulmaz karakterleriyle hafızalardaki yerini koruyor. Dizinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Cansu, Emir'e olan takıntılı aşkı ve Feriha'ya dost görünüp arkasından iş çevirmesiyle akıllarda kalmıştı. Ünlü oyuncu Sedef Şahin, şimdi ise yıllar içindeki değişimi ve yeni mesleğiyle sevenlerini şaşırttı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.03.2025 14:26 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 14:26
Sedef Şahin’in yeni işi şaşırtıyor! Adını Feriha Koydum’un Cansu’su son haliyle gündemde...

2011 yılında yayın hayatına başlayan Adını Feriha Koydum, Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dizilerinden biri oldu.

Sedef Şahin’in yeni işi şaşırtıyor! Adını Feriha Koydum’un Cansu’su son haliyle gündemde...

Feriha ve Emir'in aşkı izleyicileri ekran başına kilitlerken, bu aşkın önündeki en büyük engellerden biri ise Feriha'nın dost bildiği ancak arkasından iş çeviren Cansu karakteriydi.

Sedef Şahin’in yeni işi şaşırtıyor! Adını Feriha Koydum’un Cansu’su son haliyle gündemde...

Cansu, Emir'e olan saplantılı aşkı nedeniyle Feriha ile olan dostluğunu kullanarak ikiliye zarar vermeye çalışmış ve dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olmuştu.

Sedef Şahin’in yeni işi şaşırtıyor! Adını Feriha Koydum’un Cansu’su son haliyle gündemde...

Kariyerine başka bir yön veren Sedef Şahin, şimdi ise değişimi ve yeni mesleğiyle dikkat çekti.

Sedef Şahin’in yeni işi şaşırtıyor! Adını Feriha Koydum’un Cansu’su son haliyle gündemde...

YENİ MESLEĞİNİ BÖYLE DUYURDU

Özel bir üniversitede öğretim üyesi olan Şahin, bu haberi Instagram hesabından şu notla paylaşmıştı: "Bugün yepyeni bir sayfa açıldı hayatımda ve öğretim üyesi oldum. O kadar mutlu ve gururluyum ki… Yıldız (Kenter) Hoca'mın, meleğimin bana vasiyetiydi öğrenci yetiştirmem. Ben de 'Hazır hissettiğimde söz hocam' demiştim. Bugün ilk adımımı attım ve ilk dersimizi yaptık."

Sedef Şahin’in yeni işi şaşırtıyor! Adını Feriha Koydum’un Cansu’su son haliyle gündemde...

ESTETİK İDDİALARINA YANIT

Güzelliğine güzellik kattığı görülen ünlü oyuncu hakkında estetik iddiaları da ortaya atılmıştı. Şahin, "Dizide çoğunlukla makyajsızdım ve şu anki halimden 16 kilo daha fazlaydım. Sadece böyle bir açıklama yapmak istedim." diyerek estetik yaptırdığı yönündeki söylentilere yanıt verdi.

Sedef Şahin’in yeni işi şaşırtıyor! Adını Feriha Koydum’un Cansu’su son haliyle gündemde...

İşte Sedef Şahin'in son hali

Sedef Şahin’in yeni işi şaşırtıyor! Adını Feriha Koydum’un Cansu’su son haliyle gündemde...

İşte Sedef Şahin'in son hali

Sedef Şahin’in yeni işi şaşırtıyor! Adını Feriha Koydum’un Cansu’su son haliyle gündemde...

İşte Sedef Şahin'in son hali