Sedef Şahin'den Ayşe Barım olayına tepki: "Ekmeğimle oynadılar"

Bizim gibi sadece mesleğini yapmaya çalışanların şansı yok ne yazık ki... Bunu herkes biliyor. Kimse bilmiyorum demesin. Rekabet Kurulu tekelleşmeye yönelik soruşturmaya başladığı zaman çok heyecanlandım açıkçası. Adil bir düzen gelmesi gerekiyor sektöre. Eğitmenlik yaptığım için biliyorum, yeni nesildeki oyuncular menajer bulamıyor. 'Hocam ne yapacağız?' diye bize soruyorlar. Çok yetenekli oyuncularımız var ama fırsat verilmediği için kendilerini gösteremiyorlar. Bir projede önce başroller belirleniyor. Başroller de zaten belli menajerlik şirketlerinin oyuncuları arasından seçiliyor. Bizim gibi deneyimli oyunculara yer bile kalmıyor. Mesele yetenekli olmak değil, mesele hangi menajerlik şirketinin oyuncususun? Güçlü olan, güçsüzün kafasını eziyor. Bir de şunu söylemek isterim, menajerler cast direktörlüğü yapmamalı. Cast direktörleri de menajerlik yapmamalı. Bu değişmez ise yine aynı isimleri görmeye devam ederiz. Bir şeylerin yanlış gittiği ortada. Seyirci de bıktı. Hep aynı isimler, aynı yüzler... Magazin dünyası da bu isimleri parlatıyor, popüler hale getiriyorlar. Biz bu tekelleşmeyle birlikte hem kültür sanatta yozlaşma hem de büyük bir adaletsizlik yaşıyoruz.