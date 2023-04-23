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Seda Sayan’ın son hali olay oldu! ‘Lolita olacağım’ dedi balmumu heykeline benzedi

Sık sık estetik operasyon geçiren Seda Sayan bir kez daha ameliyat masasına yattı. Yakın arkadaşı Safiye Soyman'ın ardından 'lolita lift' yaptıran Sayan o anları takipçileriyle paylaştı. "Lolita olacağım" diyen Sayan'ın son hali ortaya çıktı. Yeni halini takipçileriyle paylaşan usta isme "Balmumu heykeline dönmüş" yorumları geldi. İşte Seda Sayan'ın son hali...

Giriş Tarihi: 23.04.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 16:21
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Seda Sayan’ın son hali olay oldu! ‘Lolita olacağım’ dedi balmumu heykeline benzedi

Geçtiğimiz yıl Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan estetik operasyonlarına da hız verdi.

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Seda Sayan’ın son hali olay oldu! ‘Lolita olacağım’ dedi balmumu heykeline benzedi

Yakın arkadaşı Safiye Soyman'ın ardından estetik masasına yatan Sayan 'lolita lift' yaptırdı.

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Seda Sayan’ın son hali olay oldu! ‘Lolita olacağım’ dedi balmumu heykeline benzedi

Operasyon için hazırlık aşamalarını takipçileriyle paylaşan Sayan 'lolitaya döneceğim' dedi.

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Seda Sayan’ın son hali olay oldu! ‘Lolita olacağım’ dedi balmumu heykeline benzedi

Estetik sonrası son halini paylaşan Seda Sayan'ın son haline "Balmumu heykeline dönmüş" yorumları geldi.

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Seda Sayan’ın son hali olay oldu! ‘Lolita olacağım’ dedi balmumu heykeline benzedi

İşte olay olan son hali...