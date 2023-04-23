Seda Sayan’ın son hali olay oldu! ‘Lolita olacağım’ dedi balmumu heykeline benzedi

Sık sık estetik operasyon geçiren Seda Sayan bir kez daha ameliyat masasına yattı. Yakın arkadaşı Safiye Soyman'ın ardından 'lolita lift' yaptıran Sayan o anları takipçileriyle paylaştı. "Lolita olacağım" diyen Sayan'ın son hali ortaya çıktı. Yeni halini takipçileriyle paylaşan usta isme "Balmumu heykeline dönmüş" yorumları geldi. İşte Seda Sayan'ın son hali...