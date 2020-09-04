Seda Sayan’ı hiç böyle görmediniz! Ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti

Uzun yıllardır Türkiye'nin en sevilen ve en güvenilen şarkıcılarından biri olan Seda Sayan, katıldığı bir programda Acun Ilıcalı ve TV8 kanalıyla ilgili yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. 'Acun'un aldığı kanalı önce ben alacaktım!' sözleriyle yeniden dikkatleri üzerine çeken Sayan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Her hareketiyle olay olan usta şarkıcı, geçtiğimiz günlerde de geçirdiği estetik operasyonu sosyal medyada canlı canlı paylaşmasıyla dikkatleri çekmişti. Seda Sayan'ın ortaya çıkan yeni fotoğrafları ise herkesi şoke etti…