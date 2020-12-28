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Seda Sayan’ı çıldırtan Onur Büyüktopçu mesajı! Sert çıktı
Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu yapan Onur Büyüktopçu'nun yerine Seda Sayan'ın geçeceği haberi sosyal medyanın da gündemine oturdu. Daha önce Yemekteyiz programında Büyüktopçu'nun yerine geçen Seda Sayan'a yorum yağdı. "İnsanların ekmeğiyle oynamak size yakışmıyor" yorumu sonrası çılgına dönen Sayan, takipçisine sert cevap verdi.
Giriş Tarihi: 28.12.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 10:11
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