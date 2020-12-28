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Seda Sayan’ı çıldırtan Onur Büyüktopçu mesajı! Sert çıktı

Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu yapan Onur Büyüktopçu'nun yerine Seda Sayan'ın geçeceği haberi sosyal medyanın da gündemine oturdu. Daha önce Yemekteyiz programında Büyüktopçu'nun yerine geçen Seda Sayan'a yorum yağdı. "İnsanların ekmeğiyle oynamak size yakışmıyor" yorumu sonrası çılgına dönen Sayan, takipçisine sert cevap verdi.

Giriş Tarihi: 28.12.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 10:11
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Seda Sayan’ı çıldırtan Onur Büyüktopçu mesajı! Sert çıktı

Şimdilerde Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu yapan Onur Büyüktopçu'nun yerine 2021 yılında Seda Sayan'ın gelecek olması sosyal medyada da gündem oldu.

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Seda Sayan’ı çıldırtan Onur Büyüktopçu mesajı! Sert çıktı

Seda Sayan daha önce de yine Onur Büyüktopçu'nun sunduğu Yemekteyiz programına sunucu olmuş Onur Büyüktopçu da başka bir kanala transfer olmuştu.

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Seda Sayan’ı çıldırtan Onur Büyüktopçu mesajı! Sert çıktı

Seda Sayan'ın Gelinim Mutfakta'ya sunucu olması Onur Büyüktopçu'ya ikinci şok olarak yorumlandı. İkinci kez ünlü sunucunun yerine gelen Seda Sayan'a yorum yağdı.

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Seda Sayan’ı çıldırtan Onur Büyüktopçu mesajı! Sert çıktı

Seda Sayan, "İnsanların ekmeğiyle oynamak size yakışmıyor" yorumu ile çok sinirlendi. İşte Seda Sayan'ın takipçisine verdiği yanıt...

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Seda Sayan’ı çıldırtan Onur Büyüktopçu mesajı! Sert çıktı

Sayan, "Hayatımda hiç kimsenin ekmeğiyle oynamadım" dedi.