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Haberler Galeri Seda Sayan'dan yine estetik yaptırdı! Takipçilerinden tepki yağdı: Bağımlı resmen

Seda Sayan'dan yine estetik yaptırdı! Takipçilerinden tepki yağdı: Bağımlı resmen

Seda Sayan estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Fransız askısı ve barbie bebek uygulaması yaptıran ünlü isim, dekoltesindeki ve boynundaki çizgilerden kurtulmak için bir kez daha estetik oldu. Alt yüz ve boyun estetiği olan ünlü isim, tatil sonrası yeniletmeye gitti. Sayan'ın son halini görenler "Bağımlı resmen", "Ne fena görünüyor", "Seda yeter bence bir anda çökeceksin" yorumlarında bulundu.

Giriş Tarihi: 23.08.2023 13:35 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023 13:35
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Seda Sayan’dan yine estetik yaptırdı! Takipçilerinden tepki yağdı: Bağımlı resmen

Seda Sayan, Nisan 2022'de kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile sürpriz şekilde nikah masasına oturmuştu. Evliliği sonrası estetik operasyonlara hız veren ünlü isim, bir kez daha estetiğe başvurdu.

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Seda Sayan’dan yine estetik yaptırdı! Takipçilerinden tepki yağdı: Bağımlı resmen

YÜZÜNÜ GERDİRDİ

'Fransız askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren Sayan, burnu ile dudağı arasındaki mesafeyi kısalttırmak için de "dudak liftingi" yaptırmıştı.

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Seda Sayan’dan yine estetik yaptırdı! Takipçilerinden tepki yağdı: Bağımlı resmen

'BARBIE BEBEK' ESTETİĞİ YAPTIRDI

Yüzüne yaptırdığı işlemlerle gündemden düşmeyen Sayan, daha sonrasında bacaklarına işlem yaptırdı. Son zamanlarda zayıflayan ve bacakları 38 cm incelen Seda Sayan, "Barbie Bebek" uygulaması yaptırdı.

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Seda Sayan’dan yine estetik yaptırdı! Takipçilerinden tepki yağdı: Bağımlı resmen

"SEDA YETER BENCE"

Daha önce de dekolte bölgesi için doktora başvuran Seda Sayan tatil sonrası aynı işlem için yine estetiğe başvurdu.

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Seda Sayan’dan yine estetik yaptırdı! Takipçilerinden tepki yağdı: Bağımlı resmen

Altın dokunuş ve dekolte canavarı işlemleri için estetik olan Seda Sayan'ın son halini görenler "Bağımlı resmen", "Ne fena görünüyor", "Seda yeter bence bir anda çökeceksin" yorumlarında bulundu.