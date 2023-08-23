Seda Sayan'dan yine estetik yaptırdı! Takipçilerinden tepki yağdı: Bağımlı resmen

Seda Sayan estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Fransız askısı ve barbie bebek uygulaması yaptıran ünlü isim, dekoltesindeki ve boynundaki çizgilerden kurtulmak için bir kez daha estetik oldu. Alt yüz ve boyun estetiği olan ünlü isim, tatil sonrası yeniletmeye gitti. Sayan'ın son halini görenler "Bağımlı resmen", "Ne fena görünüyor", "Seda yeter bence bir anda çökeceksin" yorumlarında bulundu.