01 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Seda Sayan’dan bir darbe daha! Gözler Safiye Soyman’a çevrildi! “Çok üzülecek”

Seda Sayan’dan bir darbe daha! Gözler Safiye Soyman’a çevrildi! “Çok üzülecek”

Seda Sayan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında temizlik yapmış, eşi ve oğlu dışındaki tüm arkadaşlarını takipten çıkarmıştı. Safiye Soyman takip etmeyi bırakması sonrası yaşadığı üzüntüyü dile getirmişti. Sayan'dan yeni bir hamle daha geldi. Sosyal medya hesabında bir değişikliğe daha giderek takip ettiği kişi sayısını 3'e çıkardı. Üçüncü kişinin kim olduğunu görenler "Safiye çok üzülecek" yorumunda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.10.2023 13:17
  • 1
  • 95
Seda Sayan’dan bir darbe daha! Gözler Safiye Soyman’a çevrildi! “Çok üzülecek”

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçen günlerde radikal bir karar alıp sosyal medyada takip ettiği isimleri tek tek sildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 95
Seda Sayan’dan bir darbe daha! Gözler Safiye Soyman’a çevrildi! “Çok üzülecek”

Instagram hesabında bir tek eşi Çağlar Ökten'i ve oğlu Oğulcan Engin'i takip eden Sayan'ı 30 yıllık dostu Safiye Soyman'ı silmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

  • 3
  • 95
Seda Sayan’dan bir darbe daha! Gözler Safiye Soyman’a çevrildi! “Çok üzülecek”

Sayan'ın sosyal medya temizliğinin ardından "Ah be Safiye'm", "Olan Safiye Soyman'a oldu", "Safiye'yi neden sildin?" yorumları yapıldı.

  • 4
  • 95
Seda Sayan’dan bir darbe daha! Gözler Safiye Soyman’a çevrildi! “Çok üzülecek”

Sanatçının bu hamlesi, yediğinin içtiğinin ayrı gitmediği Safiye Soyman'ı üzdü. Geçen haftalarda bir doğum günü partisine katılan Faik Öztürk, konuyla ilgili espri yaptı: "Safiye 1 haftadır kendini toparlayamıyor.

  • 5
  • 95
Seda Sayan’dan bir darbe daha! Gözler Safiye Soyman’a çevrildi! “Çok üzülecek”

'Seda Sayan, Ebru Gündeş beni niye sildi? Bugüne kadar verdiğim emekler neden böyle oldu?' diyor. 3 gündür uyuyamıyor. Biz takipten çıkarsak acımızdan ölürüz!"