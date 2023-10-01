Seda Sayan’dan bir darbe daha! Gözler Safiye Soyman’a çevrildi! “Çok üzülecek”

Seda Sayan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında temizlik yapmış, eşi ve oğlu dışındaki tüm arkadaşlarını takipten çıkarmıştı. Safiye Soyman takip etmeyi bırakması sonrası yaşadığı üzüntüyü dile getirmişti. Sayan'dan yeni bir hamle daha geldi. Sosyal medya hesabında bir değişikliğe daha giderek takip ettiği kişi sayısını 3'e çıkardı. Üçüncü kişinin kim olduğunu görenler "Safiye çok üzülecek" yorumunda bulundu. İşte detaylar...