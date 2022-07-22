22 Temmuz 2022, Cuma
Seda Sayan yine estetik mi yaptırdı? Çağlar Ökten ile Mikanos’tan romantik paylaşım: Gülüşün hiç eksik olmasın gül yüzlüm
Seda Sayan ve hemen hemen 3 ay önce evlendiği kendinden yaşça küçük eşi Çağlar Ökten'in yurt dışı turu tam gaz devam ediyor. Paris'te balayı yapan, peşinden de Hollanda'ya geçen Seda Sayan- Çağlar Ökten çiftinin son durağı Yunanistan'ın Mikonos Adası oldu. Çift, tatillerinden paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. İşte sosyal medyanın gündemine oturan o pozları…
Giriş Tarihi: 22.07.2022 16:49 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022 16:49
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