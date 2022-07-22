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Haberler Galeri Seda Sayan yine estetik mi yaptırdı? Çağlar Ökten ile Mikanos’tan romantik paylaşım: Gülüşün hiç eksik olmasın gül yüzlüm

Seda Sayan yine estetik mi yaptırdı? Çağlar Ökten ile Mikanos’tan romantik paylaşım: Gülüşün hiç eksik olmasın gül yüzlüm

Seda Sayan ve hemen hemen 3 ay önce evlendiği kendinden yaşça küçük eşi Çağlar Ökten'in yurt dışı turu tam gaz devam ediyor. Paris'te balayı yapan, peşinden de Hollanda'ya geçen Seda Sayan- Çağlar Ökten çiftinin son durağı Yunanistan'ın Mikonos Adası oldu. Çift, tatillerinden paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. İşte sosyal medyanın gündemine oturan o pozları…

Giriş Tarihi: 22.07.2022 16:49 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022 16:49
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Seda Sayan yine estetik mi yaptırdı? Çağlar Ökten ile Mikanos’tan romantik paylaşım: Gülüşün hiç eksik olmasın gül yüzlüm

Seda Sayan, Çağlar Ökten ile 24 Nisan'da beklenmedik bir şekilde nikah masasına oturdu. Çift, düğünlerinden hemen ardından balayı için soluğu Paris'te almıştı.

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Seda Sayan yine estetik mi yaptırdı? Çağlar Ökten ile Mikanos’tan romantik paylaşım: Gülüşün hiç eksik olmasın gül yüzlüm

Türkiye'ye dönen Sayan ve Ökten, ardından yine tatil yapmak için yurt dışına çıkmıştı.

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Seda Sayan yine estetik mi yaptırdı? Çağlar Ökten ile Mikanos’tan romantik paylaşım: Gülüşün hiç eksik olmasın gül yüzlüm

MİKANOS'A GİTTİLER

İlk olarak Hollanda'ya giden çift daha sonra rotayı Yunanistan'ın Mikonos Adası'na çevirdi.

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Seda Sayan yine estetik mi yaptırdı? Çağlar Ökten ile Mikanos’tan romantik paylaşım: Gülüşün hiç eksik olmasın gül yüzlüm

PAYLAŞIM YAPMAYI İHMAL ETMEDİLER

Tatilleri devam eden çift, birlikte çekildikleri aşk pozlarını da sosyal medya üzerinde takipçileriyle paylaştı.

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Seda Sayan yine estetik mi yaptırdı? Çağlar Ökten ile Mikanos’tan romantik paylaşım: Gülüşün hiç eksik olmasın gül yüzlüm

"GÜL YÜZLÜM!"

Çağlar Ökten, eşiyle olan bu karesini "O gülüşün hiç eksik olmasın gül yüzlüm!" notuyla paylaştı.