Seda Sayan yine estetik mi yaptırdı? Çağlar Ökten ile Mikanos’tan romantik paylaşım: Gülüşün hiç eksik olmasın gül yüzlüm

Seda Sayan ve hemen hemen 3 ay önce evlendiği kendinden yaşça küçük eşi Çağlar Ökten'in yurt dışı turu tam gaz devam ediyor. Paris'te balayı yapan, peşinden de Hollanda'ya geçen Seda Sayan- Çağlar Ökten çiftinin son durağı Yunanistan'ın Mikonos Adası oldu. Çift, tatillerinden paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. İşte sosyal medyanın gündemine oturan o pozları…

Giriş Tarihi: 22.07.2022 16:49 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022 16:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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