22 Nisan 2022, Cuma
Seda Sayan ve Çağlar Ökten’e destek veren Safiye Soyman’dan bomba yorum: "Kısmetimiz Faik’miş"
Safiye Soyman'dan Seda Sayan ve Çağlar Ökten açıklaması geldi. 8. kez nikah masasına oturacak olan Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in aralarındaki yaş farkıyla ilgili konuşan Soyman, yakın dostuna destek verdi. "Yaş dediğiniz nedir ki? Kimse bunlara takılmıyor. Ben de eskiden denk gelseydi kendimden genç biriyle olurdum" diyen şarkıcı, "kısmetimde Faik varmış" ifadeleri kullandı.
Giriş Tarihi: 22.04.2022 12:30
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