Seda Sayan ve Çağlar Ökten’e destek veren Safiye Soyman’dan bomba yorum: "Kısmetimiz Faik’miş"

"DAMADI ÇOK SEVDİM"

"Damadı çok sevdim, çok efendi. Yakışıyorlar birbirlerine. Seda da aşık, Çağlar'a göre daha fazla aşık. O aşık olmazsa hiçbir şeye 'Evet' demez. Seda ile Çağlar'ın nikahına katılamayacağım, o tarihte programım var. Gidemeyeceğim, gidersem öbür arkadaşlarına da ayıp olur. Sadece Seda ve Çağlar gidecek, yanında kuaför falan olacak başka kimse olmayacak. 'Beni bu sefer mazur gör' dedim. Daha önceden programım var. Geldikten sonra bir yemek verecekler. Eğer programım iptal olursa nikaha giderim."