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Seda Sayan ve Çağlar Ökten’e destek veren Safiye Soyman’dan bomba yorum: "Kısmetimiz Faik’miş"

Safiye Soyman'dan Seda Sayan ve Çağlar Ökten açıklaması geldi. 8. kez nikah masasına oturacak olan Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in aralarındaki yaş farkıyla ilgili konuşan Soyman, yakın dostuna destek verdi. "Yaş dediğiniz nedir ki? Kimse bunlara takılmıyor. Ben de eskiden denk gelseydi kendimden genç biriyle olurdum" diyen şarkıcı, "kısmetimde Faik varmış" ifadeleri kullandı.

Giriş Tarihi: 22.04.2022 12:30
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Seda Sayan ve Çağlar Ökten’e destek veren Safiye Soyman’dan bomba yorum: Kısmetimiz Faik’miş

25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan'ın ilişkisine yakın dostu Safiye Soyman'dan destek geldi.

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten’e destek veren Safiye Soyman’dan bomba yorum: Kısmetimiz Faik’miş

Soyman, Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in aralarındaki yaş farkıyla ilgili konuştu. Ünlü isim, müstakbel damat adayının müzikal eğitimi ve karakterine de methiyeler düzerek bakın neler söyledi.

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten’e destek veren Safiye Soyman’dan bomba yorum: Kısmetimiz Faik’miş

"KISMETİMİZDE FAİK VARMIŞ"

"Yaş dediğiniz nedir ki? Kimse bunlara takılmıyor. Ben de eskiden denk gelseydi kendimden genç biriyle olurdum ama kısmetime Faik geldi, 22 senedir beraberiz"

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten’e destek veren Safiye Soyman’dan bomba yorum: Kısmetimiz Faik’miş

Geçtiğimiz haftalarda ikilinin 7 Mayıs'ta Prag'da gerçekleşecek nikahına katılamayacağını açıklayan Soyman, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı...

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten’e destek veren Safiye Soyman’dan bomba yorum: Kısmetimiz Faik’miş

"DAMADI ÇOK SEVDİM"

"Damadı çok sevdim, çok efendi. Yakışıyorlar birbirlerine. Seda da aşık, Çağlar'a göre daha fazla aşık. O aşık olmazsa hiçbir şeye 'Evet' demez. Seda ile Çağlar'ın nikahına katılamayacağım, o tarihte programım var. Gidemeyeceğim, gidersem öbür arkadaşlarına da ayıp olur. Sadece Seda ve Çağlar gidecek, yanında kuaför falan olacak başka kimse olmayacak. 'Beni bu sefer mazur gör' dedim. Daha önceden programım var. Geldikten sonra bir yemek verecekler. Eğer programım iptal olursa nikaha giderim."