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Seda Sayan sessizliğini bozdu! Çağlar Ökten'e albüm vaat etti mi? Sevgilisinden ayırdığı iddialarına cevap verdi

Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in evlilik kararının ardından bomba iddia gündeme geldi. 7. kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Sayan, Çağlar Ökten'i evliliğe kendisinin ikna ettiğini söylemişti. Ancak Ökten'in 3 ay öncesine kadar Lara Şahinoğlu ile ilişkisi olduğu ve 4 yıldır birlikte olan ikilinin evlilik planları yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Seda Sayan'ın evliliğe ikna etmek için albüm sözü verdiği ileri sürüldü. Haberler sonrası sessizliğini bozan şarkıcı genç sevgilisi Çağlar Ökten ile kendisi hakkında ortaya atılan iddiaya bakın ne yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 19.03.2022 14:12
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Seda Sayan sessizliğini bozdu! Çağlar Ökten’e albüm vaat etti mi? Sevgilisinden ayırdığı iddialarına cevap verdi

Magazin kulislerine düşen haber bomba etkisi yaratmış, Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyayı sallamıştı. Seda Sayan'ın ne diyeceği oldukça merak edilmişti.

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Seda Sayan sessizliğini bozdu! Çağlar Ökten’e albüm vaat etti mi? Sevgilisinden ayırdığı iddialarına cevap verdi

Mayıs ayında genç sevgilisi ile nikah masasına oturmaları beklenen Seda Sayan sessizliği bozdu.

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Seda Sayan sessizliğini bozdu! Çağlar Ökten’e albüm vaat etti mi? Sevgilisinden ayırdığı iddialarına cevap verdi

Daha önce 6 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, kendisinden 7. kez evlenmek için 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e 'evet' demişti.

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Seda Sayan sessizliğini bozdu! Çağlar Ökten’e albüm vaat etti mi? Sevgilisinden ayırdığı iddialarına cevap verdi

Çıkan evlilik haberlerini doğrulayan Seda Sayan ile genç sevgilisi Çağlar Ökten canlı yayında aşklarını gözler önüne sermişti.

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Seda Sayan sessizliğini bozdu! Çağlar Ökten’e albüm vaat etti mi? Sevgilisinden ayırdığı iddialarına cevap verdi

Seda Sayan, son olarak nikah tarihini de açıklamış, Çağlar Ökten'i evliliğe kendisinin ikna ettiğini söylemişti. Ayrıca Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evlilik sözleşmesi yapıp yapmadığı hakkında da bilgi vermişti.