Seda Sayan sessizliğini bozdu! Çağlar Ökten'e albüm vaat etti mi? Sevgilisinden ayırdığı iddialarına cevap verdi

Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in evlilik kararının ardından bomba iddia gündeme geldi. 7. kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Sayan, Çağlar Ökten'i evliliğe kendisinin ikna ettiğini söylemişti. Ancak Ökten'in 3 ay öncesine kadar Lara Şahinoğlu ile ilişkisi olduğu ve 4 yıldır birlikte olan ikilinin evlilik planları yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Seda Sayan'ın evliliğe ikna etmek için albüm sözü verdiği ileri sürüldü. Haberler sonrası sessizliğini bozan şarkıcı genç sevgilisi Çağlar Ökten ile kendisi hakkında ortaya atılan iddiaya bakın ne yanıt verdi.