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Seda Sayan hasta yatağından eşi Çağlar Ökten’e aşkını haykırdı

Hafta içi her gün gündüz kuşağı programıyla izleyici karşısına çıkan Seda Sayan, program öncesi fenalaştı. Serum takılı kolunu sosyal medya hesabından paylaşan usta sanatçı, "Klima fena çarptı, yayın öncesi serum" notunu düştü. Ardından eşi ile bir fotoğrafını paylaşan Seda Sayan'a "Aşk kadını", "Hasta ama kocasını unutmuyor", "O da sana hasta" yorumları yapıldı.

Giriş Tarihi: 30.05.2023 07:50
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Seda Sayan hasta yatağından eşi Çağlar Ökten’e aşkını haykırdı

Gündüz kuşağı programında sunuculuk yapan Seda Sayan'dan kötü haber geldi. Klima çarpması nedeniyle rahatsızlanan usta sanatçı, serum taktırmak zorunda kaldı.

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Seda Sayan hasta yatağından eşi Çağlar Ökten’e aşkını haykırdı

O halini sosyal medya hesabından paylaşan Sayan, ardından eşi Çağlar Ökten'e aşkını haykırdı.

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Seda Sayan hasta yatağından eşi Çağlar Ökten’e aşkını haykırdı

Çağlar Ökten ile fotoğrafını paylaşan Seda Sayan kalp emojisi ve "Hastayım" notuyla gündeme bomba gibi düştü.

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Seda Sayan hasta yatağından eşi Çağlar Ökten’e aşkını haykırdı

Seda Sayan'a "Aşk kadını", "Hasta ama kocasını unutmuyor", "O da sana hasta" yorumları yapıldı.

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Seda Sayan hasta yatağından eşi Çağlar Ökten’e aşkını haykırdı

'LOLİTA OLACAĞIM' DEMİŞTİ SON HALİ...

Sık sık estetik yaptıran Seda Sayan Çağlar Ökten'le evliliği sonrası operasyonlarına hız verdi. Yakın arkadaşı Safiye Soyman'ın ardından 'lolita lift' yaptıran Sayan o anları takipçileriyle paylaştı. Operasyon sonrası hali balmumu heykeline benzetilen Seda Sayan son paylaşımıyla gündeme oturdu