Seda Sayan hasta yatağından eşi Çağlar Ökten’e aşkını haykırdı

Hafta içi her gün gündüz kuşağı programıyla izleyici karşısına çıkan Seda Sayan, program öncesi fenalaştı. Serum takılı kolunu sosyal medya hesabından paylaşan usta sanatçı, "Klima fena çarptı, yayın öncesi serum" notunu düştü. Ardından eşi ile bir fotoğrafını paylaşan Seda Sayan'a "Aşk kadını", "Hasta ama kocasını unutmuyor", "O da sana hasta" yorumları yapıldı.