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Seda Sayan Çağlar Ökten’le aşk yuvasını paylaştı! Lüks evleri hayran bıraktı

Seda Sayan ve müzisyen Çağlar Ökten nisan ayında sade bir nikahla dünyaevine girdi. Düğüne Sayan'ın oğlu ve Ökten'in ailesinin katılmaması uzun süre magazin gündemini meşgul etti. Ancak geçen gün kayınpederi ve kayınvalidesiyle bir araya gelen Sayan, söylentilere son noktayı koydu. Ünlü şarkıcı, bu kez Ökten ile aşk yuvasını paylaştı. Sayan'ın paylaşımını gören dönüp bir daha bakarken çiftin evi gündem oldu. İşte Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in aşk yuvası...

Giriş Tarihi: 06.07.2022 13:20 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022 13:20
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Seda Sayan Çağlar Ökten’le aşk yuvasını paylaştı! Lüks evleri hayran bıraktı

Ünlü şarkıcı Seda Sayan ve müzisyen Çağlar Ökten, yaklaşık üç ay önce İstanbul Çırağan Sarayında dünyaevine girdi.

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Seda Sayan Çağlar Ökten’le aşk yuvasını paylaştı! Lüks evleri hayran bıraktı

Çiftin düğününe Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in ve Çağlar Ökten'in anne ile babasının katılmaması uzun süre magazin gündeminde yer tuttu.

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Seda Sayan Çağlar Ökten’le aşk yuvasını paylaştı! Lüks evleri hayran bıraktı

Ancak geçen gün kayınpederi ve kayınvalidesiyle bir araya gelen Sayan, bir kez daha 'aramızda sorun yok' mesajını verdi.

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Seda Sayan Çağlar Ökten’le aşk yuvasını paylaştı! Lüks evleri hayran bıraktı

Mersin'e giden Seda Sayan, kayınvalidesi Hicran Ökten ile verdiği bir pozu Instagram hesabından paylaştı.

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Seda Sayan Çağlar Ökten’le aşk yuvasını paylaştı! Lüks evleri hayran bıraktı

Art arda paylaşımlarda bulunan ünlü şarkıcı, daha sonra ise Çağlar Ökten'in oğlu Arthur ve eşi ile verdiği aile pozunu yayınladı.