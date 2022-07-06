Seda Sayan Çağlar Ökten’le aşk yuvasını paylaştı! Lüks evleri hayran bıraktı

Seda Sayan ve müzisyen Çağlar Ökten nisan ayında sade bir nikahla dünyaevine girdi. Düğüne Sayan'ın oğlu ve Ökten'in ailesinin katılmaması uzun süre magazin gündemini meşgul etti. Ancak geçen gün kayınpederi ve kayınvalidesiyle bir araya gelen Sayan, söylentilere son noktayı koydu. Ünlü şarkıcı, bu kez Ökten ile aşk yuvasını paylaştı. Sayan'ın paylaşımını gören dönüp bir daha bakarken çiftin evi gündem oldu. İşte Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in aşk yuvası...