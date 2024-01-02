Seda Sayan aşka geldi! Olay Çağlar Ökten paylaşımı! 2024’e böyle başladı

Seda Sayan attığı her adımla olay olmaya devam ediyor! 2022 yılının başlarında Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan, eşiyle paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yeni yılı Londra'da karşılayan Sayan, eşiyle bol bol paylaşım yaptı. Karelerine "Kocam da kocam" notunu eklemeyi ihmal etmedi.