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Haberler Galeri Seda Sayan aşka geldi! Olay Çağlar Ökten paylaşımı! 2024’e böyle başladı

Seda Sayan aşka geldi! Olay Çağlar Ökten paylaşımı! 2024’e böyle başladı

Seda Sayan attığı her adımla olay olmaya devam ediyor! 2022 yılının başlarında Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan, eşiyle paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yeni yılı Londra'da karşılayan Sayan, eşiyle bol bol paylaşım yaptı. Karelerine "Kocam da kocam" notunu eklemeyi ihmal etmedi.

Giriş Tarihi: 02.01.2024 14:16 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 14:16
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Seda Sayan aşka geldi! Olay Çağlar Ökten paylaşımı! 2024’e böyle başladı

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, 2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu.

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Seda Sayan aşka geldi! Olay Çağlar Ökten paylaşımı! 2024’e böyle başladı

Oğlu Oğulcan Engin'in katılmadığı düğün olay yaratmış, magazin gündemine damga vurmuştu.

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Seda Sayan aşka geldi! Olay Çağlar Ökten paylaşımı! 2024’e böyle başladı

Mutlu birliktelikleriyle göz dolduran çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ile sık sık adlarından söz ettiriyor.

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Seda Sayan aşka geldi! Olay Çağlar Ökten paylaşımı! 2024’e böyle başladı

Yeni yıla Londra'da giren çiftten Sayan, 2024'ün ilk günlerinde fena halde aşka geldi.

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Seda Sayan aşka geldi! Olay Çağlar Ökten paylaşımı! 2024’e böyle başladı

"KOCAM DA KOCAM"

Kadırgalı, yeni yılın ilk günü eşi Ökten'le olan paylaşımları peş peşe sıraladı.