13 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Seda Akgül Söylemezsem Olmaz programından neden ayrıldı? Sosyal medyadan açıkladı!

Seda Akgül Söylemezsem Olmaz programından neden ayrıldı? Sosyal medyadan açıkladı!

Hakan Ural'la yaşadığı tartışma sonrası Neler Oluyor Hayatta programından istifa eden Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programında sunucu olmuştu. Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan ve koronavirüs olup olmadığı merak konusu olan Akgül, hastaneden kaçmış ve kolunda kataterle canlı yayına çıkmıştı. Seda Akgül'ün şimdi de Söylemezsem Olmaz'dan ayrılması gündeme bomba gibi düştü! Peki Seda Akgül Söylemezsem Olmaz'dan neden ayrıldı? İşte Akgül'ün sosyal medyadan yaptığı açıklama...

Giriş Tarihi: 13.04.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 11:37
  • 1
  • 9
Seda Akgül Söylemezsem Olmaz programından neden ayrıldı? Sosyal medyadan açıkladı!

Seda Akgül Söylemezsem Olmaz'dan neden ayrıldı? Hakan Ural ile birlikte sunduğu Neler Oluyor Hayatta programından istifa etmesi ve yaptığı açıklamalarla geçtiğimiz Şubat ayında magazin gündemine bomba gibi düşen 48 yaşındaki Seda Akgül, Instagram hesabı üzerinden hastane yatağında yatarken çektiği bir selfieyi paylaştı. Geçtiğimiz hasta yaşanan bu gelişme sonrasında canlı yayına katılan Seda Akgül, itirafıyla Bircan Bali'yi şoke etmişti.

  • 2
  • 9
Seda Akgül Söylemezsem Olmaz programından neden ayrıldı? Sosyal medyadan açıkladı!

SEDA AKGÜL'DEN CORONA VİRÜS AÇIKLAMASI!

Ünlü isim paylaştığı fotoğrafın altına sağlık durumuyla ilgili şunları yazdı: Bana dün akşam bebekler gibi bakan sevgili dostum Gülten Aşıcıoğlu'na çok teşekkür ederim. Corona değilim ama hepiniz gibi evham yaşıyorum. Eklem ağrısı ve baş dönmesi ile gittim. Şu anda iyiyim. Yayında görüşürüz .

  • 3
  • 9
Seda Akgül Söylemezsem Olmaz programından neden ayrıldı? Sosyal medyadan açıkladı!

BİRCAN BALİ ŞOK GEÇİRDİ!

Dün gece eklem ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılan 'Söylemezsem Olmaz' sunucularından Seda Akgül hastaneden kaçtığını söyledi: "Geceyi hastanede geçirdim sabah da kaçtım. Aslında raporluyum. Kaçarken de kolumda katateri unutmuşum şu an kolumda iğne var"

  • 4
  • 9
Seda Akgül Söylemezsem Olmaz programından neden ayrıldı? Sosyal medyadan açıkladı!

SEDA AKGÜL SÖYLEMEZSEM OLMAZ'DAN NEDEN AYRILDI?

Seda Akgül Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı. İşte Seda Akgül'ün ayrılık açıklaması...

  • 5
  • 9
Seda Akgül Söylemezsem Olmaz programından neden ayrıldı? Sosyal medyadan açıkladı!

"PROGRAMIMIZ KISACIK ARA VERMEDİ"

Akgül açıklamasında şunları söyledi: "Ben zor şartlar altında görev yapıyordum; Çeşme'ye yerleşmiştim. Anne ve babam yaşlı onlara bakmam gerekiyor ve tekrar işe dönüyordum. Ancak bu hafta sokağa çıkma yasağına takıldık. Şu anda bu işin ciddiyeti bu kadar önemliyken maalesef programımız kısacık bir ara vermezken ben öncelikle ailemin sağlığını riske atmak istemiyorum çünkü gidip geliyorum... İkincisi de gerçekten sevgi ve meslek arasında düşünürsek; mesleğimi de seviyorum ama 22 yıldır yalnız yaşıyorum. Ama bu günler sevginin, aile olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. 2 gün önce de ben serum almıştım çünkü apart otelde kalıyorum beslenmeme de dikkat edemiyorum. Sizlerden özür diliyorum. Ben bir ay önce bu kadar ciddi düşünmemiştim. Keşke zaruri olmaya programlar ara verebilse..."