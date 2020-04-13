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Seda Akgül Söylemezsem Olmaz programından neden ayrıldı? Sosyal medyadan açıkladı!
Hakan Ural'la yaşadığı tartışma sonrası Neler Oluyor Hayatta programından istifa eden Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programında sunucu olmuştu. Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan ve koronavirüs olup olmadığı merak konusu olan Akgül, hastaneden kaçmış ve kolunda kataterle canlı yayına çıkmıştı. Seda Akgül'ün şimdi de Söylemezsem Olmaz'dan ayrılması gündeme bomba gibi düştü! Peki Seda Akgül Söylemezsem Olmaz'dan neden ayrıldı? İşte Akgül'ün sosyal medyadan yaptığı açıklama...
Giriş Tarihi: 13.04.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 11:37
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