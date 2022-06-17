Sarp Levendoğlu Naz Çağla Irmak’ı çabuk unuttu! Sevgilisi bakın kim çıktı

Sarp Levendoğlu'nun yeni sevgilisi ortaya çıktı. Birce Akalay'la 3 yıllık evliliği şiddetli geçimsizlik nedeniyle biten Levendoğlu ardından Derya Şensoy ile uzun soluklu bir ilişki yaşamıştı. Son olarak meslektaşı Naz Çağla Irmak ile birliktelik yaşayan oyuncu ayrılığın hemen ardından yeni bir aşka yelken açtı. İşte Sarp Levendoğlu'nun sevgilisi...