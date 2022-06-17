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Sarp Levendoğlu Naz Çağla Irmak’ı çabuk unuttu! Sevgilisi bakın kim çıktı

Sarp Levendoğlu'nun yeni sevgilisi ortaya çıktı. Birce Akalay'la 3 yıllık evliliği şiddetli geçimsizlik nedeniyle biten Levendoğlu ardından Derya Şensoy ile uzun soluklu bir ilişki yaşamıştı. Son olarak meslektaşı Naz Çağla Irmak ile birliktelik yaşayan oyuncu ayrılığın hemen ardından yeni bir aşka yelken açtı. İşte Sarp Levendoğlu'nun sevgilisi...

Giriş Tarihi: 17.06.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 11:17
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Sarp Levendoğlu Naz Çağla Irmak’ı çabuk unuttu! Sevgilisi bakın kim çıktı

Birce Akalay, Derya Şensoy ve Naz Çağla Irmak'la yaşadığı ilişkilerle adından söz ettiren Sarp Levenoğlu, yeni bir aşka yelken açtı.

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Sarp Levendoğlu Naz Çağla Irmak’ı çabuk unuttu! Sevgilisi bakın kim çıktı

Kısa süre önce Naz Çağla Irmak'la ilişkisini sonlandıran oyuncu, yeniden aşık oldu.

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Sarp Levendoğlu Naz Çağla Irmak’ı çabuk unuttu! Sevgilisi bakın kim çıktı

Levendoğlu'nun yeni sevgilisi güzel tasarımcı Didem Belen…

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Sarp Levendoğlu Naz Çağla Irmak’ı çabuk unuttu! Sevgilisi bakın kim çıktı

Tasarımcı Didem Belen'e gönlünü kaptıran Sarp gündeme bomba gibi düştü.

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Sarp Levendoğlu Naz Çağla Irmak’ı çabuk unuttu! Sevgilisi bakın kim çıktı

Didem Belen kısa sürede gündem oldu.