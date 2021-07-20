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Sarp Akkaya yeni projesi için bıyıklarını kesti! Görenler tanıyamadı

Son olarak Çukur dizisiyle izleyici karşısına çıkan Sarp Akkaya, yeni projesi için imaj değiştirdi. Dijital platformda yayınlanan Saygı dizisinin kadrosuna katılan Akkaya, bambaşka biri oldu. Bıyıklarını kesen ünlü oyuncunun değişimi sevenlerini şaşkına çevirdi. İşte Sarp Akkaya'nın son hali...

Giriş Tarihi: 20.07.2021 13:39 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 13:40
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Sarp Akkaya yeni projesi için bıyıklarını kesti! Görenler tanıyamadı

Çukur dizisinin final yapmasının ardından Saygı dizisinin kadrosuna katılan Sarp Akkaya, imajını yeniledi.

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Sarp Akkaya yeni projesi için bıyıklarını kesti! Görenler tanıyamadı

Dizi için bambaşka biri olan Akkaya'nın son hali ise hayranlarını şaşkına çevirdi. Bıyıklarını kesen Sarp Akkaya'yı sevenleri tanımakta zorlanırken ünlü oyuncunun son hali sosyal medyaya damga vurdu.

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Sarp Akkaya yeni projesi için bıyıklarını kesti! Görenler tanıyamadı

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Sarp Akkaya'nın bıyıksız yeni imajını beğenerek ünlü oyuncunun son halini beğeni yağmuruna tuttu. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, Sarp Akkaya'nın son halini beğenmediklerini ünlü oyuncuya bıyığın daha çok yakıştığını dile getirdi.

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Sarp Akkaya yeni projesi için bıyıklarını kesti! Görenler tanıyamadı

İşte Sarp Akkaya'nın sosyal medyayı sallayan son hali...

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Sarp Akkaya yeni projesi için bıyıklarını kesti! Görenler tanıyamadı

Bensu Soral