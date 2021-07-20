20 Temmuz 2021, Salı
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Sarp Akkaya yeni projesi için bıyıklarını kesti! Görenler tanıyamadı
Son olarak Çukur dizisiyle izleyici karşısına çıkan Sarp Akkaya, yeni projesi için imaj değiştirdi. Dijital platformda yayınlanan Saygı dizisinin kadrosuna katılan Akkaya, bambaşka biri oldu. Bıyıklarını kesen ünlü oyuncunun değişimi sevenlerini şaşkına çevirdi. İşte Sarp Akkaya'nın son hali...
Giriş Tarihi: 20.07.2021 13:39 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 13:40
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