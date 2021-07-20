Sarp Akkaya yeni projesi için bıyıklarını kesti! Görenler tanıyamadı

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Sarp Akkaya'nın bıyıksız yeni imajını beğenerek ünlü oyuncunun son halini beğeni yağmuruna tuttu. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, Sarp Akkaya'nın son halini beğenmediklerini ünlü oyuncuya bıyığın daha çok yakıştığını dile getirdi.

