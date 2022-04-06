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Haberler Galeri Şarkıcı Sibel Alaş'ın 'Ramazan davulu' rahatsızlığı! Paylaşımına tepki yağdı

Şarkıcı Sibel Alaş'ın 'Ramazan davulu' rahatsızlığı! Paylaşımına tepki yağdı

90'lı yıllarda söylediği şarkılarla hatırlanan ve uzun yıllardır ortalarda gözükmeyen şarkıcı Sibel Alaş, son paylaşımıyla tepki topladı. Ramazan ayında çalınan davuldan rahatsız olan şarkıcı paylaşımında, "Neden her gece korkunç bir davul sesiyle uyanmak ve uzun süre o sese maruz kalmak zorundayım?" ifadelerini kullandı. Sibel Alaş'ın manevi değerlere saygısız çıkışına sosyal medyadan tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları şarkıcı Sibel Alaş'ı "Manevi değerleri hiçe sayarak gündem olma çabası" yorumlarıyla eleştirdi.

Giriş Tarihi: 06.04.2022 14:21 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 14:21
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Şarkıcı Sibel Alaş’ın ’Ramazan davulu’ rahatsızlığı! Paylaşımına tepki yağdı

Şarkılarıyla 90'lı yılların tanınan isimlerinden olan Sibel Alaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ramazan ayında davul çalınmasından rahatsız olduğunu belirterek "Neden her gece korkunç bir davul sesiyle uyanmak ve uzun süre o sese maruz kalmak zorundayım?" dedi.

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Şarkıcı Sibel Alaş’ın ’Ramazan davulu’ rahatsızlığı! Paylaşımına tepki yağdı

Alaş'ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken şarkıcıya tepkiler yağdı.

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Şarkıcı Sibel Alaş’ın ’Ramazan davulu’ rahatsızlığı! Paylaşımına tepki yağdı

Adam, Fem ve Bende Hüküm Sür gibi şarkılarıyla bilinen Sibel Alaş, sosyal medya hesabından Ramazan davulunun çalınmasından rahatsız olduğunu söyledi.

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Şarkıcı Sibel Alaş’ın ’Ramazan davulu’ rahatsızlığı! Paylaşımına tepki yağdı

"NEDEN KORKUNÇ DAVUL SESİYLE UYANMAK ZORUNDAYIM"

Twitter hesabından paylaşım yapan şarkıcı, "Neden her gece korkunç bir davul sesiyle uyanmak ve uzun süre o sese maruz kalmak zorundayım? Tamam, Ramazan davulu eski bir gelenektir ama alarmımızı kurup uyanabildiğimiz bu çağda gerçekten gerekli midir? Bazı şeyler zaman içinde ve zamana uygun şekilde değişmemeli midir?" ifadelerini kullandı.

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Şarkıcı Sibel Alaş’ın ’Ramazan davulu’ rahatsızlığı! Paylaşımına tepki yağdı

Sibel Alaş'ın çıkışına sosyal medyadan tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları şarkıcı Sibel Alaş'ı "Manevi değerleri hiçe sayarak gündem olma çabası" yorumlarıyla eleştirdi.