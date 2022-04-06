06 Nisan 2022, Çarşamba
Şarkıcı Sibel Alaş'ın 'Ramazan davulu' rahatsızlığı! Paylaşımına tepki yağdı
90'lı yıllarda söylediği şarkılarla hatırlanan ve uzun yıllardır ortalarda gözükmeyen şarkıcı Sibel Alaş, son paylaşımıyla tepki topladı. Ramazan ayında çalınan davuldan rahatsız olan şarkıcı paylaşımında, "Neden her gece korkunç bir davul sesiyle uyanmak ve uzun süre o sese maruz kalmak zorundayım?" ifadelerini kullandı. Sibel Alaş'ın manevi değerlere saygısız çıkışına sosyal medyadan tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları şarkıcı Sibel Alaş'ı "Manevi değerleri hiçe sayarak gündem olma çabası" yorumlarıyla eleştirdi.
Giriş Tarihi: 06.04.2022 14:21 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 14:21
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